Çankaya'dan sağlıklı yaş alma sohbetleri - Son Dakika
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Çankaya'dan sağlıklı yaş alma sohbetleri

6 saat önce

Çankaya Belediyesinin Baharevleri'nde başlattığı "Aramızda Kalmasın; Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri" seminer dizisi farklı konularıyla devam ediyor.

Çankaya'dan sağlıklı yaş alma sohbetleri, System.String[]

Çankaya Belediyesinin Baharevleri'nde başlattığı "Aramızda Kalmasın; Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri" seminer dizisi farklı konularıyla devam ediyor.


Çankaya Belediyesinin vatandaşlara sağlık konusunda büyük kolaylık sağladığı Sağlık Kart protokolüne imza attığı kuruluşlarla işbirliği halinde düzenlediği seminerlerden "Her Hüzün Depresyon mudur?" bölümü Oran Baharevi'nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Seminere Ufuk Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Bölümünden Dr. Ahmet Gül konuşmacı olarak katıldı.


Hüzün duygusuyla depresyon halinin birbiriyle iç içe ve ortak noktalarının çok fazla olmasına rağmen birbirinden farklı durumlar olduğunu vurgulayan Gül, hüznün normal bir durum, depresyonun ise anormal bir durum olduğunu sözlerine ekledi.


Hüzün ve depresyon durumlarında alınabilecek önlemler konularında da deneyimlerini paylaşan Gül, Baharevi sakinlerinin sağlıklı yaşlanma konularındaki sorularına da cevap verdi. - ANKARA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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