Çankaya'dan tüm dünyaya

Çankaya Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında birbirinden anlamlı etkinliklere ev sahipliği yaptı.



Kuğulu Park'ta "Kadına Şiddete Hayır" eylemiyle başlayan gün, Seğmenler Parkı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'nin "Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için UNITE [birleşin]" adlı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası kapsamında gerçekleşen "Light The Dark" (Karanlığı Aydınlat) sergisi ve Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddet" semineriyle birlikte başlayan fotoğraf sergisiyle devam etti.



Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla Türkiye'de öncü yerel yönetimlerden biri olan Çankaya Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında birbirinden anlamlı etkinliklere ev sahipliği yaptı. İlk olarak Kuğulu Park'ta çeşitli sivil toplum örgütlerinin buluşmasıyla organize edilen "Kadına Şiddete Hayır" eyleminde Başkentliler düdük çalarak kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti.



Çankaya'da 25 Kasım etkinlikleri Seğmenler Parkı'nda BM Genel Sekreterliği'nin "Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için UNITE [birleşin]" adlı 16 günlük aktivizm kampanyası kapsamında gerçekleşen "Light The Dark" (Karanlığı Aydınlat) sergisiyle devam etti.



Belediye binası turuncu aydınlatılacak



16 gün boyunca farklı etkinliklerle devam edecek serginin açılışında söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü daha da anlamlı kılmak, Başkentimizi 'kadın dostu, güvenli ve özgürlükçü bir kent haline getirmek için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Mansur Yavaş, özellikle son zamanlarda şiddet mağduru kadınların arttığına dikkat çekerek, şiddetin önlenmesi, toplumun bilinçlendirilmesi için belediye olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.



Seminer ve fotoğraf sergisi



25 Kasım etkinlikleri "Karanlığı Aydınlat" sergisinin açılışını ardından Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen seminer ve fotoğraf sergisiyle devam etti. Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddet" konulu seminere Çankayalılar yoğun ilgi gösterirken, sinevizyon gösterisi ile başlayan Kadın ve Şiddet konulu fotoğraf sergisi Türkiye'de son dönemde artan cinsiyet eşitsizliğine ve kadına yönelik şiddeti çarpıcı sunumlarla Başkentlilerle buluştu. - ANKARA