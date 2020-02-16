Çankaya'dan ücretsiz diş sağlığı hizmeti - Son Dakika

Çankaya Belediyesi semtlerde bulunan poliklinikleriyle ağız ve diş sağlığı hizmetini ücretsiz olarak vatandaşın ayağına kadar getiriyor. İhtiyaç duyan her vatandaşlar, sağlık güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Prof. Dr. Nusret Fişek, Çelikkale ve 100. Yıl Çankaya Evi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerine başvuru yapabiliyor.



Çankaya Belediyesine ait ağız ve diş sağlığı poliklinikleri, vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın sağlıkta eşitlik ilkesi ile verilen ücretsiz hizmette diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği yer alıyor. Hizmetten bu yılın ilk ayında 901 vatandaş yararlandı.



Sağlık hakkının en temel insan hakkı olduğunu ve ücretsiz olması gerektiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Hiçbir siyasi görüş ya da koşul aranmadan ve ayırım yapmadan hizmet verdiğimiz hizmetimiz, halkımızın kolaylıkla ulaşabilecekleri mesafede olması çok önemli. Günümüz koşullarında oldukça masraflı bir hizmet olan ağız-diş sağlığı teşhis ve tedavisini biz belediye olarak ücretsiz sağlıyoruz. Vatandaşımızın mutluluğu bizim için çok önemli mutlu olmak için de önce sağlık şart. Sağlığa erişimi mümkün olduğunca kolaylaştırmayı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.



Çankaya Belediyesinin randevu sistemiyle diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği işlemleri hizmetinin verildiği ağız ve diş sağlığı polikliniklerinin adres ve telefonları ise şöyle:



"Çelikkale Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği: Aydınlar Mah. Çelikkale Sok. No: 14 Dikmen - Tel: 482 56 60, Prof. Dr. Nusret Fişek Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği: Sancak Mah. Turan Güneş Bulvarı 207. Sok. No: 4 Yıldız - Tel: 441 39 43, 100. Yıl Çankaya Evi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği: İşçi Blokları Mahallesi 1534. Sokak ile 1524. Sokak Kesişimi - Tel: 285 85 99" - ANKARA