Çankaya Evleri Birleşmiş Milletler gibi - Son Dakika
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Çankaya Evleri Birleşmiş Milletler gibi

6 saat önce

Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evlerinde Virgin Adaları'ndan Portekiz'e, Moldova'dan Kazakistan'a kadar 52 farklı ülkeden kursiyer ders görüyor.

Çankaya Evleri Birleşmiş Milletler gibi, System.String[]

Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evlerinde Virgin Adaları'ndan Portekiz'e, Moldova'dan Kazakistan'a kadar 52 farklı ülkeden kursiyer ders görüyor.


Çankaya Belediyesi, 27 farklı noktada 100'e yakın kurs çeşidi ile Ankaralılara hizmet veren Çankaya Evlerinin kursiyer profili ve istatistiklerini yayınladı. Çankaya Evlerinde Virgin Adaları'ndan Portekiz'e, Moldova'dan Kazakistan'a 52 farklı ülkeden kursiyer hobi, dil ve meslek kurslarına katılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde yeni açılan 14 merkez ile sayısı 27'ye ulaşan Çankaya Evlerinin kapasitesi ise 8 binden 50 bine çıkarıldı. 2019-2020 eğitim döneminin ilk yarısında 22 bin 984 kursiyeri bulunan ve 100'e yakın kurs çeşidi ile meslek edindirme, kişisel gelişim ve hobi amaçlı kursların bulunduğu Çankaya Evlerinde eğitimler ücretsiz veriliyor. Her yıl üç dönem halinde hizmet veren Çankaya Evlerinin bu yılki kursiyerlerinin yüzde 83'ü kadınlardan, yüzde 17'si ise erkeklerden oluşuyor. Kursiyerlerin yaş aralıklarına göre ağırlıklı kısmını ise 45 yaş üstü oluşturuyor. Çankaya Evlerinin kursiyerlerinin yüzde 65'i 45 yaş üstü, yüzde 21'i 23-44 yaş aralığı, yüzde 5'i 14-22 yaş aralığı, yüzde 9'u ise 14 yaş ve altı.


52 farklı ülkeden kursiyer


Çankaya Evlerinin kursiyer dağılımının eğitim durumu ise yüzde 8 yüksek lisans ve doktora, yüzde 46 yüksekokul ve fakülte, yüzde 20 lise, yüzde 8 ortaokul, yüzde 10 ilkokul, yüzde 8 ise okuma yazma bilmeyenlerden oluşuyor. Kursiyerlerinin yüzde 98'ini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oluşturduğu Çankaya Evlerinin 52 farklı ülkeden kursiyerleri mevcut. Virgin Adaları'ndan Portekiz'e, Moldova'dan Kazakistan'a dünyanın dört bir yanından gelen kursiyerler arasında yoğunluğu İranlılar oluşturuyor. 265 İranlı kursiyerin ders aldığı Çankaya Evlerinde 51 Iraklı, 25 Azeri, 13 Ukraynalı, birer Japon, Virgin Adalı ve İsveçli bulunuyor. Yabancı uyruklu kursiyerlerin çoğunluğu ise Çankaya Evlerindeki ücretsiz Türkçe derslerine geliyor. - ANKARA

Kazakistan, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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