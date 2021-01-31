Çankaya Evleri'nde mesleki eğitim ve hobi kursları yeniden başladı - Son Dakika

Çankaya Evleri'nde mesleki eğitim ve hobi kursları yeniden başladı

Çankaya Belediyesinin, mesleki eğitim ve hobi kurslarının yer aldığı Çankaya Evleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ertelenen eğitimler yeniden başladı.

Çankaya Belediyesinin, mesleki eğitim ve hobi kurslarının yer aldığı Çankaya Evleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ertelenen eğitimler yeniden başladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Alper Taşdelen döneminde açılan 14 yeni merkezle sayısı 27'ye ulaşan Çankaya Evleri, mesleki eğitimler ve hobi kurslarıyla Çankayalıların ikinci adresi haline geldi. Vatandaşlardan ilgi gören Çankaya Evleri'nde yeni dönem, sıkı salgın tedbirleri alınarak 76 branşta yeniden başladı. 21 Çankaya Evi'nde devam eden eğitimlere gelen kursiyerler, derslere HES kodu bildirerek katılabiliyor. Merkezlerde yeni eğitim döneminde kursiyerler, 8 ila 10 kişilik sınıflarda eğitim görüyor. Pastacılık, diksiyon, hasta bakımı, deri işçiliği, mozaik, cam vitray, gitar, bağlama, ud, yabancı diller, cilt bakımı, makyaj teknikleri, örgü bebek, keçe, giyim ve dikiş gibi çok sayıda eğitimin ardından kursiyerler merkezlerden ayrıldıktan sonra ilaçlama çalışmaları yapılarak, sınıfların dezenfeksiyonu sağlanıyor.

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