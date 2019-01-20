Çankaya Evleri'nin İkinci Dönem Kursları Başladı

Çankaya
Belediyesince düzenlenen kişisel gelişim, meslek edindirme ile hobi kurslarının ikinci dönem faaliyetlerinin başladığı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya Evleri'nin ikinci dönem kurs kayıtları 25 Ocak'a kadar devam edecek. Buralarda yabancı dil, diksiyon, anne-çocuk, işaret dili, yağlı boya, bağlama, ud, gitar, keçe, kırkyama ve tel kırma gibi 111 alanda kurs verilecek.
Masal ve oyun odalarında çocukların eğlenerek öğrendiği ve öğrencilerin ders çalışabildiği evlerde, yaşlılar için film izleme, spor yapma, kitap-gazete okuma gibi alanlar da yer alıyor.
Ayrıca bu yıl ilk kez açılan pastacılık kursu da yeni dönem için kayıt alımına devam edecek.
Vatandaşların talepleri doğrultusunda planlanan kurs programları, hafta içi ve hafta sonu, sabah-akşam grupları şeklinde hizmet verecek.
İlk dönem 20 bin 138 kursiyere eğitim verilen Çankaya Evleri'nde, bu yıl 30 bin kursiyere hizmet verilmesi bekleniyor.