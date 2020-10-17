Çankaya evlerinde yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Çankaya evlerinde yeni dönem başlıyor

17.10.2020 11:04
Çankaya evlerinde yeni dönem başlıyor, System.String[]

Pandemi eylem planı ile kültür sanat merkezlerinde etkinliklerine başlayan Çankaya Belediyesi, 100'den fazla farklı branşta kursların verildiği, etkinlikler ve eğitimlerle Çankayalıların ikinci adresi haline gelen Çankaya Evleri'nde eğitimlere başlıyor.

Pandemi eylem planı ile kültür sanat merkezlerinde etkinliklerine başlayan Çankaya Belediyesi, 100'den fazla farklı branşta kursların verildiği, etkinlikler ve eğitimlerle Çankayalıların ikinci adresi haline gelen Çankaya Evleri'nde eğitimlere başlıyor.

27 Çankaya Evi arasından pandemi tedbirleri kapsamında fiziki koşulları uygun olan 20 Çankaya Evinde, 19-23 Ekim arasında sınırlı kontenjan dahilinde kayıt başvurusu yapılabilecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 14 yeni merkez ile sayısı 27'ye ulaşan Çankaya Evleri'nde yeni dönem pandemi tedbirleri alınarak başlıyor. 100'den fazla farklı branşta kursların verildiği, etkinlikler ve eğitimlerle Çankayalıların ikinci adresi haline gelen merkezlerde yeni eğitim dönemi kayıtları için başvurular 19-23 Ekim arasında gerçekleşecek. Merkezlerin yeni dönem ders programları ve kurs takvimi Çankaya Belediyesinin resmi web sayfasında yayımlandı. 23 Ekim'e kadar yeni eğitim dönemi kayıtlarını alacak Çankaya Evleri'ne başvurmak için bir fotoğraf ve kimlik fotokopisi yeterli olacak.

Bu dönem 20 Çankaya evi ders başı yapacak

Çankaya Evleri, Covid -19 Eylem Planı ve Belediye İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan raporlar çerçevesinde, koruyucu sağlık tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla eğitim ve kurs faaliyetlerine başlayacak. Pandemi eylem planı çerçevesinde ders programlarını düzenleyen ve 27 Çankaya Evi bulunan Çankaya Belediyesi, bu dönem pandemi tedbirlerine uygun olan 20 Çankaya Evi'nde kayıt alacak.

Anıtpark, Ayrancı, Beysukent, Çayyolu, Karapınar, Ümitköy ve İsmail Cem Çankaya Evlerinde ise pandemi tedbirleri kapsamında doğrudan temiz hava alan mekanlar ve sınıf büyüklükleri gibi fiziki koşulların bulunmaması nedeniyle kurslara geçici süreyle ara verildi.

Pastacı çırağı kursu devam ediyor

Başkan Taşdelen'in "21. yüzyılın halkevleri" olarak tanımladığı Çankaya Evleri, insanların sosyalleşmesi, yeni dostluklar edinmesi, kendilerini geliştirmesi ve kaliteli zaman geçirmesi için her dönem yenileniyor. Geçtiğimiz eğitim döneminde 50 bin kursiyere hizmet veren Çankaya Evleri'nde kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi eğitimlerinin tamamı konusunda uzman eğitmenlerce gerçekleştiriliyor. Yabancı dilde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişimde; diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobide; yağlı boya, bağlama, ud, gitar, keçe, kırkyama, tel kırma, karakalem, meslek edindirmede; bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 100'den fazla branşının içinde yoga, pilates, spor aktiviteleri de bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nde açılan ve profesyonel bir mutfakta devam eden pastacılık kursu da yeni dönemde kayıt alımına devam edecek.

Çankaya 2 yeni evine daha kavuşacak

Her zaman Çankayalıların, Başkentlilerin yararına olan ve olacak hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Taşdelen, "Vatandaşlarımızın yeteneklerini geliştirdikleri, evlerinin yanı sıra ikinci bir adres olarak gördükleri, çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet ettikleri Çankaya Evlerimizde yeni eğitim döneminde de vatandaşlarımız istekleri ve ilgileri doğrultusunda yararlanabilecekler. Bu yıl maalesef hep beraber ciddi boyutta bir pandemi yaşıyoruz. Bu durum normal yaşantımızda çeşitli kısıtlamalara neden oluyor. Biz de halkımızın ilgiyle beklediği Çankaya Evlerimizi sınırlı sayıda kontenjanla açma kararı aldık. Yine hep beraber olacağız ancak mesafe kurallarına uyarak daha az sayıda vatandaşımızla bir arada olacağız. Halkımızın boş zamanlarında sosyalleşebilecekleri ve adını 21. yüzyılın halk evleri olarak tanımladığımız Çankaya Evleri'nde gülen yüzlerle tekrar buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecanı daha çok kişiyle yaşamak için 2 Çankaya Evinin daha temelini attık 2021 yılının ilkbaharında hizmete açacağız. Umut ediyorum ki o zamana kadar pandemi dönemini atlatır, sağlıklı günlerde yine hep bir arada oluruz. Yeni eğitim dönemi hepimize hayırlı olsun" diye konuştu. - ANKARA

Çankaya evlerinde yeni dönem başlıyor
Çankaya evlerinde yeni dönem başlıyor

Çankaya Belediyesi, Taşdelen, Çankaya, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya evlerinde yeni dönem başlıyor - Son Dakika

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