Son Dakika Haberleri: Çankaya Evlerinden Çocuklara Yeni Yıl Hediyesi

Çankaya Evlerinden Çocuklara Yeni Yıl Hediyesi

1 saat önce

Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evleri kursiyerleri, Çocuk Atölyesi'ne katılan çocukları yeni yıl hediyeleri ile sevindirdi.

Çankaya Evlerinden Çocuklara Yeni Yıl Hediyesi, System.String[]
Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evleri kursiyerleri, Çocuk Atölyesi'ne katılan çocukları yeni yıl hediyeleri ile sevindirdi.

Çankaya Belediyesine bağlı Çayyolu, Türkkonut, Ümitköy ve Mutlukent Çankaya Evi kursiyerleri, Bademlidere ve Mürsel Uluç Çankaya Evi Çocuk Atölyesi'ne katılan çocuklara yeni yıl sürprizi yaptı. Kursiyerler, çocuklara kaban ve ayakkabı hediye etti. Aileleri ile birlikte hediyelerini almaya gelen çocuklar, yeni yılın ilk mutluluğunu yaşadı. Çayyolu, Türkkonut, Ümitköy ve Mutlukent Çankaya Evlerinin tüm kursiyerlerinin katılımıyla alınan hediyeler, her kurstan bir temsilcinin katılımı ile Bademlidere ve Mürsel Uluç Çankaya Evlerinde atölyelere katılan 140 çocuğa verildi. "Mutluluk hepimizin hakkı" diyerek çalışmalarını yürüten Çankaya Belediyesinin kursiyerlerinin de aynı duyarlılığa sahip olduğunu belirten yetkililer, "Paylaşımcı, dayanışmacı bir iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz yeni yıl kutlaması, farklı kesimlerin bir araya gelmesi ve mutluluğu paylaşması ile daha da anlamlı oluyor" ifadelerini kulandılar. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:38 Kaynak: İHA

Ümitköy, Çankaya, Güncel
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