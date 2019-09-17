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Çankaya Evlerine ilk günde 11 bin müracaat

53 dakika önce

Çankaya Belediyesinin ilçenin farklı mahallelerinde kurduğu 27 Çankaya Evi'nde yeni dönem için kurs kayıtları 16 Eylül'de başladı.

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Çankaya Belediyesinin ilçenin farklı mahallelerinde kurduğu 27 Çankaya Evi'nde yeni dönem için kurs kayıtları 16 Eylül'de başladı. Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği kurslara 11 bin kişi müracaat etti.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 14 yeni merkez ile sayısı 27'ye ulaşan Çankaya Evlerinde verilen kurslardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, bir fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile başvurularını yaptılar. Halkın ilgisinden memnun olduğunu dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Her zaman Çankayalıların, Başkentlilerin yararına olan ve olacak hizmetleri hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın sosyalleşerek yeteneklerini geliştirdikleri, evlerinin yanı sıra ikinci bir adres olarak gördükleri Çankaya Evlerimizin sayısını 27'ye çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz eğitim döneminde 40 bin vatandaşımız Çankaya Evlerinden yararlandı. Yeni dönemde 8 yeni Çankaya Evi daha açacağız. Böylece daha çok sayıda yurttaşımız bu evlerimizde hem eğitim alabilecek hem de sosyalleşme imkanı bulacak" diye konuştu.


21'inci yüzyılın halkevleri


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 21. yüzyılın halkevleri olarak nitelediği Çankaya Evleri, verilen eğitimlerin yanı sıra, insanların sosyalleşmesi ve yeni dostluklar edinmeleri açısından da büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl 40 bin kursiyerin yararlandığı kurslarda eğitimler, kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi eğitimlerinin tamamı konusunda uzman eğitmenlerce gerçekleştiriliyor. Yabancı dilde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişimde; diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobide; yağlı boya, bağlama, ud, gitar, keçe, kırkyama, tel kırma, karakalem, meslek edindirmede; bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 140 branşın içinde yoga, pilates, spor aktiviteleri de bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nde açılan ve profesyonel bir mutfakta devam eden pastacılık kursu da yeni dönemde kayıt alımına devam ediyor. - ANKARA

Alper Taşdelen, Çankaya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:26 Kaynak: İHA
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