Çankaya Halk Kart 4. Dönem Başvuruları Sürüyor

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Çankaya Halk Kart'ın 4. dönem başvuruları sürüyor.

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Çankaya Halk Kart'ın 4. dönem başvuruları sürüyor.



Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Çankaya Halk Kart'ın 4. dönem başvuruları sürüyor. 400 TL nakdi destek sağlayan ve 2 bin aileyi kapsayan projede 600 aile Çankaya Halk Kart sahibi oldu. Başvuruların doğrudan Çankaya Belediyesine yapıldığı projede, başvuranların sosyal incelemesi belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Çankaya'da sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya devam eden Belediyenin bu önemli projesi vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Geliri yetersiz ve ihtiyacı olan vatandaşların birtakım ihtiyaçlarını gidermelerine yönelik sürdürülen proje, Anadolu coğrafyasının dayanışma kültürünün de bir örneği.



Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin Çankaya ilçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması, ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının olmaması gerekiyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Çankaya Belediyesinin Mithatpaşa Caddesi numara 52'de bulunan Çankaya Halk Sağlığı Merkezinden veya 0850 455 02 65/212 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.



Projeye dahil olan her aileye verilen banka kartına iki ayda bir 400 TL nakit yatırılıyor



Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal incelemesini yapan Çankaya Belediyesi, proje başladığından bu yana 600 hanenin bu karttan yararlanmasını sağladı. Projeye dahil olan her aileye verilen banka kartına iki ayda bir 400 TL nakit yatırılıyor. Bu karta sahip olan vatandaşlar, tütün ve alkol ürünleri hariç tüm ihtiyaçlarını tercih ettikleri mağazalardan alabiliyor. - ANKARA

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