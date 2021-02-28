Çankaya iki yılda 350 bin sanatseveri konuk etti - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, bünyesindeki dört büyük kültür ve sanat merkezinde 2 yılda gerçekleştirdiği 779 etkinlikte 350 bin sanatseveri konuk etti.

Çankaya Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle sanata ve sanatçıya verdiği destek vermenin yanı sıra Başkentlileri de sanatla buluşturuyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yayınladığı rapora göre Çankaya Belediyesi, bünyesindeki dört büyük kültür ve sanat merkezinde 2 yılda gerçekleştirdiği 779 etkinlikte 350 bin sanatseveri konuk etti. 2019 yılında rekor sayıdaki 633 farklı etkinliğe ev sahipliği yapan Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, pandemi koşulları nedeniyle sanat faaliyetleri için oldukça zor geçen 2020 yılında da 146 etkinlikle Başkentlileri sanatla buluşturdu.

"Çankayalılarla buluşmak için gün sayıyoruz"

Pandemi nedeniyle özellikle 2020 yılının kültür ve sanat için zor bir yıl olduğunu hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ve ülkemizdeki ekonomik krize rağmen kültür sanat etkinliklerini kesintisiz bir şekilde Başkentlilerle buluşturduk. Dijital etkinlikler alanında Türkiye'de pek çok ilke imza attık. Herkes için her yerde kültür sanat ilkesiyle yeni dönemde de önemli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Pandemi sonrası yeniden Çankaya'nın aydınlık yüzü kültür merkezlerimizde Çankayalılarla buluşmak için gün sayıyoruz" diye konuştu. - ANKARA