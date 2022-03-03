Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı - Son Dakika
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Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı

03.03.2022 07:46

Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çankaya ilçesi ara sokaklarında kar temizleme çalışması olmaması nedeniyle okul servis araçları yollarda kalarak öğrencilere ulaşamadı.

Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı

ANKARA - Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çankaya ilçesi ara sokaklarında kar temizleme çalışması olmaması nedeniyle okul servis araçları yollarda kalarak öğrencilere ulaşamadı. Okul servis şoförleri ve öğrenciler Çankaya Belediyesine tepki gösterdi.

Ankara'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çankaya ilçesi ara sokaklarında kar temizleme çalışması olmaması nedeniyle birçok okul servis aracı öğrencilere ulaşamadı. Servis araçları sokaklarda mahsur kaldı. Hem servis şoförleri hem de aileler sokakların temizlenmemesi nedeniyle Çankaya Belediyesine tepki gösterdi.

Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı
Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı
Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı

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Çankaya, Ankara, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı - Son Dakika
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