Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı - Son Dakika

Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çankaya ilçesi ara sokaklarında kar temizleme çalışması olmaması nedeniyle okul servis araçları yollarda kalarak öğrencilere ulaşamadı. Okul servis şoförleri ve öğrenciler Çankaya Belediyesine tepki gösterdi.

Ankara'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çankaya ilçesi ara sokaklarında kar temizleme çalışması olmaması nedeniyle birçok okul servis aracı öğrencilere ulaşamadı. Servis araçları sokaklarda mahsur kaldı. Hem servis şoförleri hem de aileler sokakların temizlenmemesi nedeniyle Çankaya Belediyesine tepki gösterdi. - ANKARA