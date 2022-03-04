Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı

04.03.2022 00:57
Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı

Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çankaya ilçesi ara sokaklarında kar temizleme çalışması olmaması nedeniyle okul servis araçları yollarda kalarak öğrencilere ulaşamadı.

Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çankaya ilçesi ara sokaklarında kar temizleme çalışması olmaması nedeniyle okul servis araçları yollarda kalarak öğrencilere ulaşamadı. Okul servis şoförleri ve öğrenciler Çankaya Belediyesine tepki gösterdi.

Ankara'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çankaya ilçesi ara sokaklarında kar temizleme çalışması olmaması nedeniyle birçok okul servis aracı öğrencilere ulaşamadı. Servis araçları sokaklarda mahsur kaldı. Hem servis şoförleri hem de aileler sokakların temizlenmemesi nedeniyle Çankaya Belediyesine tepki gösterdi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Çorum'da kar yağışı etkili oldu, kent merkezi yeniden beyaza büründü Çorum'da kar yağışı etkili oldu, kent merkezi yeniden beyaza büründü Başkentteki kar yağışı şehri beyaza bürürken olumsuzlukları da beraberinde getirdi Başkentteki kar yağışı şehri beyaza bürürken olumsuzlukları da beraberinde getirdi

Çankaya, Ankara, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:15:55. #1.11#
SON DAKİKA: Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement