Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma töreni
Bakan Kurum'dan detaylar
Dua edilmesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Milletvekilleri ve çocuklarla butona basması
Çankaya İleri Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlara bağlanılması
Beton döken işçilerden detaylar
Projenin dron ile görüntülenmesi ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katıldı. (6)
son
Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum, Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma törenine katıldı - Son Dakika