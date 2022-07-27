Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Başkent Millet Bahçesi'ni yapacağız dedik, malum odalar yine bizim karşımıza dikildi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum, Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma törenine katıldı - Son Dakika

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