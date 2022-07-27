Bakan Kurum, Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum, Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma törenine katıldı

27.07.2022 14:19
Bakan Kurum, Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma törenine katıldı

Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma töreni Bakan Kurum'dan detaylar Dua edilmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Milletvekilleri ve çocuklarla butona basması Çankaya İleri Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlara bağlanılması Beton...

Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma töreni

Bakan Kurum'dan detaylar

Dua edilmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Milletvekilleri ve çocuklarla butona basması

Çankaya İleri Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlara bağlanılması

Beton döken işçilerden detaylar

Projenin dron ile görüntülenmesi ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katıldı. (6)

son

YORUMLAR
500
Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Başkent Millet Bahçesi'ni yapacağız dedik, malum odalar yine bizim karşımıza dikildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Başkent Millet Bahçesi'ni yapacağız dedik, malum odalar yine bizim karşımıza dikildi.
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma törenine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:05 Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykeline ikinci kez zarar verildi
14:03 Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı: Büyük paralar kazanacaklar
13:57 Rıdvan Dilmen, Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılırken ne kadar ücret aldığını açıkladı
13:25 "Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:57 Gaziantep'te yangın faciası! 12 yaşındaki çocuk can verdi
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:23 Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlendi
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 14:20:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement