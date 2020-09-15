Çankaya İlkokulu alanındaki imar planı değişikliği tartışmalara neden oldu - Son Dakika

Çankaya İlkokulu alanındaki imar planı değişikliği tartışmalara neden oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısında, Çankaya İlkokulu alanındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılan değişiklik tartışmalara neden oldu.

Çankaya İlkokulu alanındaki imar planı değişikliği tartışmalara neden oldu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısında, Çankaya İlkokulu alanındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılan değişiklik tartışmalara neden oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan toplantı döneminin ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Meclisinde, Akdeniz Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Çankaya İlkokulu alanındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği de gündeme geldi. Meclis üyeleri arasında tartışmalara neden olan maddeyle ilgili açıklamada bulunan Seç, "Biz alelacele bir şey yapmadık. Bu teklif, 1 Eylül tarihinde Akdeniz Belediyesi'nde kabul edilmiş ve bize gelişi 2 Eylül, yazı işlerimizde 4 Eylül'de işlem görmüş. Hatta bu gündeme alınmamış bu süre içerisinde, imarda beklemiş. Sonra Akdeniz Belediyesi'nin imar şubesi tarafından imara gündeme alınması konusunda telkinde ya da uyarıda bulunulmuş. Eğer bu işlemi yapmaz isek bunu önergeyle yapacaklarını söylemişler, yani acele eden biz değiliz. Ben 8 Eylül günü geldim bu masaya oturdum, önüme bir önerge geldi. Ama ben bunu gündeme almıştım. Neden almıştım? Böyle gereksiz konularla tartışma açıp meşgul etmeyelim dedim. Israrla istiyor. Acele eden ben değilim" dedi.

"Bir an önce orayı yapalım, kente kazandıralım"

Aslında tartışmanın işin esası değil, işin usulü olduğunu dile getiren Seçer, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili Muhittin Bey benimle görüştü, anlattı. Çok makul dedim. Orayı güzel restore edip, bir kreş yapalım. Bir vesile ile Vakıflar Bölge Müdürünün bizi ziyaretinde bu konu gündeme geldi. Lütfen bunu 1/5000'liğe uyduralım. Neden? Akar, bir de hayrat konularını bana anlattı. Eğer akar olursa, biz kendisinden talep ediyoruz, sıcak bakıyor. Daha Akdeniz Belediyesi yok gündemde. Biz başka konularda görüştük Bölge Müdürlüğüyle, Eshab-ı Kehf konusu da gündeme geldi. Masadan ayrılırken bu konuyu imar müdürümüze aktardım. 'Burayı alacağız, kreş yapacağız ve gerekli imar değişikliklerini yapalım' diye kendisine söyledim. Bir müddet sonra Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile bir araya geldiğimizde bu konu gündeme geldi. 'İster beraber çalışalım, benim de niyetim' dedi. Aynı bizim niyetimizden bahsetti ama 'benim bölgem, ben yaparsam mutlu olurum' dedi. Şimdi orada ben şunu söyledim, 'tabii ki siz yapın'. Neticede burası korunacak, usulüne uygun korunacak, dokusuna uygun korunacak. Buraya kadar bu hususta benim yaptığım bu. Ama şunu görüyorum. Ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bu konunun serencamını Gültak biliyor. Bu konu kendi meclisinde gündeme gelmeden önce aslında benimle paylaşılsa, çok daha rahat, bu tartışmalara neden olmadan, kamuoyunu da boş yere meşgul etmeden, spekülasyonlara da neden olmadan hallolabilir. Bizim bu konuda pek bilgimiz yoktu. Dediler ki, böyle bir konu geldi. Hayırlısı olsun, böyle de çıktı, kabul edildi, hayırlısı olsun. Üstünden birkaç gün geçti, Akdeniz Belediyesi çok ısrar ediyor, 'bunu gündeme alın' dediler, 'alın' dedim. Ama geç kaldık, gündemi yayınladık. 'Peki' dedim, gelecek aya kalsın. 'Israrla önerge veririm' diyorlar. Ben dedim ki, 'yeterince meclisi geriyoruz, böyle gereksiz bazı hususlara hiç gerek yok, ben bunu gündeme alacağım, önerge falan da vermesin, komisyon bunu tartışsın'. Bizim buradaki rolümüz budur. Bizim niyetimiz orayı usulüne uygun şekilde restore etmek, orayı bir anaokulu yapmak."

"Endişeleri ortadan kaldıralım"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak'a seslenen Seçer, "Siz bir proje çalıştım dediniz, projeyi çalışın. Bazı kaygılar var. Taks sıfır 30 diyorlar bu binanın ki, bu tescilli bina. Doğru oraya bir çivi bile çakamazsınız, yıkamazsınız da hiçbir şey yapamazsınız. Ama taks 50 olarak bu planda var. Ama ben Mahmut Tat'a da sordum. Siz yeni bir bina yapabilir misiniz? Yapabiliriz ama Gültak 'yapmayacağım' diyor. Söz uçar yazı kalır. Plan, proje yapılsın, arkadaşlarımız yardımcı olsun. En azından kamuoyunun da böyle bir endişesi varsa gerek kalmasın. Kamuoyunun şöyle bir endişesi var; bina yapılmış yapılmamış meselesi değil. Meclisin bu işe onay vermesi vermemesi meselesi değil. Burada alınan kararın kamuoyunun indinde, kamuoyunun vicdanında kabul görmesi lazım. Bu endişeleri ortadan kaldıralım" diye konuştu.

Seçer, amacının bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olduğunu ifade ederek, "Şimdi oyladık kabul edildi, kamuoyunda bu tartışılır, tartıştırmaya gerek yok. Ben diyorum ki, bunu bekletin, bunu çekin, projeyi hazır edin, gerekli işlemleri yapın. Süreç öyle de devam edecek, böyle de. Yani başta yapacağımızı yapalım. Biz anladığım kadarıyla sonda yapacağınızı şimdi yapıyoruz. Siz sürece devam edin. Biz 'yapmayın' demiyoruz. Onaylatın, sonra komisyona havale edelim, o zaman gelsin buradan oy birliği ile geçsin, kamuoyu da meşgul olmasın. Yarın manşetler; Çankaya İlkokulu yıkılacak, şöyle olacak, böyle olacak. Siz söylediniz, 'bilinçli olarak manipüle ediliyor' dediniz. Kamuoyunun vicdanını da rahatlatalım, kamuoyunun endişesini de giderelim" şeklinde konuştu.

Meclise getirilen teklifin tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesi oy çokluğuyla reddedildi. Teklif, komisyondan geldiği gibi oy çokluğu ile kabul edildi.

"Meclis bitmeden bu tabloyu görmek istemezdim"

Meclisin dilek ve temenniler bölümüne geçildiğinde bazı meclis üyeleri Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı uzaktan eğitim modeliyle bir kısım öğrencinin teknolojik cihaz ve internet altyapısı sıkıntı yaşadığını dile getirdi. O sırada meclis üyelerinin bir kısmı toplantı bitimini beklemeden salondan ayrıldı. Salonda kalan meclis üyeleri bu tablodan rahatsızlık duyduklarını söyledi. - MERSİN

Çankaya, Mersin, Eylül, imar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 10:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya İlkokulu alanındaki imar planı değişikliği tartışmalara neden oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri Kullanım miktarı aynı gelen faturalar farklı! İstanbul'da 18, Bursa'da 50 liralık borç çıkardılar Kanala düşen genç, itfaiyenin can simidine tutunarak kurtuldu Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu İstanbul'da kademeli mesai uygulaması için karar, cuma günü açıklanacak Küçük kız, çakmakla oynarken kendisini yaktı Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Libya'da dengeleri değiştirecek iddia: Başbakan Serrac istifa edecek Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Jude Bellingham, Nuri Şahin'i geçerek kulüp tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Son Dakika! Yunanistan Başbakanı: Deniz yetki alanı için Türkiye ile derhal görüşmeye hazırız Son Dakika! Yunanistan Başbakanı: Deniz yetki alanı için Türkiye ile derhal görüşmeye hazırız         
13:37
Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı         
13:01
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'ye teklif yaptı Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'ye teklif yaptı         
12:50
Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Mandzukic, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Mandzukic, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu         
12:46
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
Otobüs şoförü içi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak verilen parayı kabul etmedi Otobüs şoförü içi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak verilen parayı kabul etmedi         
12:18
55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı 55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı         
12:10
Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı         
11:52
"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı         
11:47
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti         
11:39
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Dana yerine at eti, yoğurt yerine nişasta yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan 91 firmayı ifşa etti Dana yerine at eti, yoğurt yerine nişasta yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan 91 firmayı ifşa etti         
10:23
Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi         
10:06
Eşinin desteğiyle başladığı solucan gübresi üretiminde siparişlere yetişemiyor Eşinin desteğiyle başladığı solucan gübresi üretiminde siparişlere yetişemiyor         
09:52
Düğün törenine damadın arkadaşlarının yaptığı şaka damga vurdu Düğün törenine damadın arkadaşlarının yaptığı şaka damga vurdu         
09:00
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu         
23:25
Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:57
Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz         
22:38
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı         
21:22
Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu         
20:51
Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı         
20:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 16:55:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankaya İlkokulu alanındaki imar planı değişikliği tartışmalara neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei