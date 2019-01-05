Son Dakika Haberleri: Çankaya Kadınların Yanında

Çankaya Kadınların Yanında

29 dakika önce

Çankaya Belediyesi, şiddete uğrayan, haklarını öğrenmek isteyen ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan tüm kadınlara dostluk elini uzattı.

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Çankaya Belediyesi, şiddete uğrayan, haklarını öğrenmek isteyen ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan tüm kadınlara dostluk elini uzattı. 2018 yılında 612 kadına destek olan Çankaya Belediyesi, anneleriyle birlikte evden ayrılan 38 çocuğa da kucak açtı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, 2018 yılında da şiddete uğrayan, haklarını öğrenmek isteyen ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kadınlara dostluk elini uzattı.

Yıl boyunca, Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'ne 458 89 00/1154 telefonla ulaşan 491 kadının yanı sıra yüz yüze başvuruda bulunan 121 kadına da danışmanlık hizmeti veren Çankaya Belediyesi, 45 kadının sığınma evine yerleşmesini sağladı.

Çocuklara da tam destek

Anneleriyle birlikte evden ayrılmak zorunda kalan 38 çocuğa da kucak açılan sığınma evinde, okula devam eden çocuklarla etüt çalışmaları yapılırken, uzmanlar, okul çağında olmayan çocuklar için hazırlanan oyun odalarında onlarla birlikte zaman geçirdi. Kadın ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olan sığınma evinde, kadınların üretimde bulunabilmesi için kurulan el işi atölyesi de faaliyetlerini sürdürdü.

Kadınlar için festival

El emeği üretimlerde bulunan 60 kadına pazar yerlerinde ve alışveriş merkezlerinde satış olanağı sağlayan Çankaya Belediyesi, 2. Kadın Emeği Festivali'nde de 230 kadının ürünlerini alıcısıyla buluşturdu. "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Ayrımcılık", "Kadının İnsan Hakları", "Şiddet ve Akran Zorbalığı", "Meme Kanseri Farkındalık Semineri", "Baba Destek Eğitimi" gibi konulardaki eğitim ve atölye çalışmalarının yanı sıra, "8 Mart Kadınlar Günü", "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ve "2. Kadın Yazarlar Haftası" etkinlikleriyle de binlerce kadına ulaştı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:18 Kaynak: İHA

Çankaya Belediyesi, Güncel
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