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Çankaya karla mücadeleye hazır

6 saat önce

Çankaya Belediyesi, kış ayında oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı.

Çankaya karla mücadeleye hazır, System.String[]

Çankaya Belediyesi, kış ayında oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı.


Yaklaşan kar yağışına karşı Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere 620 personel ve 51 araçlık filosuyla hazırlık yapan Çankaya Belediyesi, vatandaşların kış aylarını sorunsuz geçirmesi için çalışmalarını tamamladı. Türkiye'nin en büyük ilçesi Çankaya Belediyesi, sınırlarında yer alan 123 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme araçları ve solüsyon araçları ile karla mücadele çalışmalarına hazırlandı. Gündüz saatlerinde özellikle eğimli bölgelerdeki merdivenli yollar, tretuvar ve yaya yollarında solüsyonla buz çözme çalışması gerçekleştirecek ekipler, soğuk havanın etkisiyle geceleri oluşabilecek buzlanmaya karşı 40 araç ve 75 personelle yolları bir bir temizleyecek. Belediye, karla mücadele çalışmalarında alüminyum silikat katkılı fırınlanmış 5 bin 800 ton tuz ile 160 bin ton solüsyon kullanacak. Solüsyon püskürtme makinalı 40 kişilik ekip de merdivenli yolları temizleyecek.


Karla mücadele çalışmalarında teknolojiyi kullanmayı ihmal etmeyen Çankaya Belediyesi, bu sene ilk defa kapalı alan yer altı tuz bunkeri kullanarak araçlara tuz nakli yapacak. Büyükşehir Belediyesinden sonra ilk kez bir ilçe belediyesinin kullanacağı uygulama ile alüminyum silikat katkılı fırınlanmış tuz içerisinde kum ve benzeri cisim kullanılmayıp doğrudan tuzlama işlemi yapılacak. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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