Çankaya karla mücadeleye hazır - Son Dakika

Çankaya karla mücadeleye hazır

30.11.2020 13:39
Çankaya karla mücadeleye hazır, System.String[]

Çankaya Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı.

Çankaya Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Kış aylarında vatandaşların sorun yaşamaması için 214 personel ve nitelikli 38 araçla hizmet verilecek.

Çankaya Belediyesi, vatandaşların kış aylarını sorunsuz geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Karla mücadelede bu yıl 214 personel ve 38 araç Çankaya sokaklarında görev yapacak.

Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde bulunan 124 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme araçları, solüsyon araçları ve kritik noktalara konulacak tuz varilleri ile bu kışı da karla mücadele konusunda sorunsuz atlatacak.

Çankaya Belediyesi, karla mücadelede 10 ünimog, 7 bıçaklı kamyon, 2 bıçaklı kamyonet solüsyon aracı, 2 bıçaklı kamyonet el ekibi, 4 greyder, 2 bıçaklı kepçe, 2 loder tuz hangarı yükleme aracı, tuz hangarında 2 forklift, 7 kamyonet el ekibi ile çalışmalarını sürdürecek. Çankaya Belediyesi, gündüz eksi 4, gece ise eksi 9'lara ulaşan hava koşullarının neden olduğu buzlanmayı önlemek için 6 bin 500 ton tuz ve 80 ton solüsyon kullanacak.

Gece tuzlama gündüz buz solüsyonu

Karla mücadeleyi bu sene de sorunsuz atlatmak için tüm birimleriyle hazır olan Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde 214 personel ve 38 araçla karla mücadele çalışmasını yürütecek. Buzlanmaya karşı yolları temizleyecek olan ekipler, gündüz saatlerinde merdiven ve kaldırımlarda solüsyonla buz çözme çalışması yapacak. Belediye, Çankaya'ya bağlanan ve mahalleye dönüşen köylerde de, köy yolları ve köy içi sokaklarında çalışmalarını sürdürecek.

"Kar yağmadan sahadayız"

Karla mücadele çalışmaları için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını açıklayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen şöyle konuştu:

"Kar yağdığında vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması, hayatın aksamaması için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Araç gereçlerimizin eksiklerini giderdik. Çankaya'nın karla mücadele planlamasını da yaptık. Çalışmalarımızı Çankaya'nın belli noktalarını izleyebildiğimiz karla mücadele merkezimizden yürüteceğiz. Kar yağdıktan sonra değil, öncesinde sahadayız. Çankayalıların hayatını aksatmadan bir kış geçirmelerini sağlayacağız. Karla mücadele ekiplerimiz görevlerinin başında olacak. Geçtiğimiz 6 buçuk yılda ortaya koyduğumuz performansı yine sergileyeceğiz. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Çankaya karla mücadeleye hazır
Çankaya karla mücadeleye hazır
Çankaya karla mücadeleye hazır
Çankaya karla mücadeleye hazır

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya karla mücadeleye hazır - Son Dakika


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