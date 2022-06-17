AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 16 bin 518 öğretmenin görev yaptığı Çankaya'da ilk, orta ve lisede okuyan 156 bin 253 öğrenci karnelerini aldı.

Kaynak: AA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankaya Kaymakamı Duru ilkokul öğrencilerine karnelerini verdi - Son Dakika

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