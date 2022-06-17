Çankaya Kaymakamı Duru ilkokul öğrencilerine karnelerini verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çankaya Kaymakamı Duru ilkokul öğrencilerine karnelerini verdi

17.06.2022 16:30
Çankaya Kaymakamı Duru ilkokul öğrencilerine karnelerini verdi

Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Cebeci'deki İltekin İlkokulu öğrencilerine karnelerini verdi.

Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Cebeci'deki İltekin İlkokulu öğrencilerine karnelerini verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 16 bin 518 öğretmenin görev yaptığı Çankaya'da ilk, orta ve lisede okuyan 156 bin 253 öğrenci karnelerini aldı.

Cebeci'deki İltekin İlkokulu'na giden Çankaya Kaymakamı Murat Duru, karnelerini dağıttığı öğrencilerin karne ve yaz tatili sevincine ortak oldu.

Duru, sohbet ettiği öğrencilerden yaz tatilinde bol bol dinlenip eğlenerek kitap okumalarını istedi.

Karne dağıtım töreninde, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suzan Özkaya ile veliler de yer aldı.

YORUMLAR
500
Ankara'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı Ankara'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı Çankaya Belediyesi Parkları Çocuklar İçin Yenileniyor Çankaya Belediyesi Parkları Çocuklar İçin Yenileniyor
Kaynak: AA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Kaymakamı Duru ilkokul öğrencilerine karnelerini verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
21:49 Vicdansız anne ve baba 3 yaşındaki kızlarını su deposuna bırakıp alışverişe gittiler
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 22:28:59. #1.11#
SON DAKİKA: Çankaya Kaymakamı Duru ilkokul öğrencilerine karnelerini verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement