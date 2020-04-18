Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubundan ekmek dağıtımı - Son Dakika

Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubundan ekmek dağıtımı

ANKARA - Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, koordinasyon merkezine gelen taleplerin ardından yapılan planlamalar çerçevesinde vatandaşlara ekmek dağıtımını sürdürüyor.

Korona virüs salgınını engellemek, sosyal izolasyonu temin etmek ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 17 Nisan 2020 saat 24.00 ile 19 Nisan 2020 saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları da ortaya kondu. Söz konusu genelge ile ekmek dağıtımında görevli olanlar, sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.

Bu çerçevede, Ankara'da Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi de kendilerine gelen talepler doğrultusunda sahadaki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Koordinasyon Merkezine gelen talepler doğrultusunda ekmek temin ederek ekmekleri vatandaşların adreslerine ulaştırıyor.

"Ekmek dağıtımı planlandığı gibi devam etmektedir"

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Çankaya Kaymakamı Buhara, "Çankaya Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu, mahalle muhtarlarımız, Çankaya Belediyesi ve Fırıncılar Odası ile yapılan işbirliği ve planlar doğrultusunda ilçemizde; açık 43 fırından 190 servis aracı, Çankaya Vefa araçlı araçsız dağıtım ekipleri, Belediye ve muhtarlarımız ile ekmek dağıtımı planlandığı gibi devam etmektedir. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmamış, ekmek dağıtımı planladığı şekilde sorunsuz bir şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Buhara, bölgedeki tüm fırıncılar ile oluşturulan telefon iletişim grupları aracılığıyla sürekli olarak gelişmeleri takip ettiklerini ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi için gerekli tedbirlerin alındığını da bildirdi.