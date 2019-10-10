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Çankaya Kent Konseyi Kadın Meclisi toplandı

21 dakika önce

Çankaya'yı Çankayalılarla birlikte yönetmek ve Türkiye'nin en büyük ilçesinde katılımcı belediyeciliği hayata geçirmek için kurulan Çankaya Kent Konseyinin alt kollarından birisi olan Kadın Meclisi, Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.

Çankaya Kent Konseyi Kadın Meclisi toplandı, System.String[]

Çankaya'yı Çankayalılarla birlikte yönetmek ve Türkiye'nin en büyük ilçesinde katılımcı belediyeciliği hayata geçirmek için kurulan Çankaya Kent Konseyinin alt kollarından birisi olan Kadın Meclisi, Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.


Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri katıldı. Kadın Meclisi Divan Kurulu başkanlığında başlayan toplantıda, eşitliğe dayalı kadın dostu kentler oluşturmaya dönük çalışmalar üzerinde duruldu. Kadınların karşılaşabileceği sorunlara yönelik yerel yönetimler düzeyinde gerçekleştirilebilecek çözüm yolları üzerinde görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri bilgi ve birikimlerini paylaştı.


Genel Kurul toplantısında Çankaya Belediyesini temsilen konuşan Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, "Çankaya Belediyesi olarak kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, kadın emeğini görünür kılmak ve herkes için temel hak olan eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi için önemli çalışmalar yapıyor ve projeleri hayata geçiriyoruz. Bu çalışmaları yaparken de sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birçok belediyeye öncü olduk. Yerel demokrasi ve katılımcılığa olan inancımızla Kadın Meclisini çok önemsiyoruz. Ben bu sorumluluk bilinciyle kadınlar için eşit, özgür ve adil dünyayı sizlerle birlikte oluşturmayı diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kent Konseyi, Türkiye, Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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