Son Dakika Haberleri: Çankaya, Konteynerleri Sentetik Çim Kaplı Kafesle Giydiriyor

Çankaya, Konteynerleri Sentetik Çim Kaplı Kafesle Giydiriyor

53 dakika önce

Çankaya Belediyesi, sokak ve caddelere yerleştirdiği konteynerleri sentetik çim kaplı kafesle giydiriyor.

Çankaya, Konteynerleri Sentetik Çim Kaplı Kafesle Giydiriyor, System.String[]
Çankaya Belediyesi, sokak ve caddelere yerleştirdiği konteynerleri sentetik çim kaplı kafesle giydiriyor. Görüntü olarak da dikkat çeken konteynerler, vatandaşların kullanımına da uygun olarak yerleştirildi.

Çankaya genelinde zamansız çıkarılan evsel atıklar için çeşitli bölgelerde, bin adet kompozit kapaklı çöp sistemi ve 500 adet yeni sistem 3 metrelik yer üstü konteyner yerleştiren Çankaya Belediyesi, çeşitli bölgelere 300 plastik, 100 galvanizli ve 200 giydirmeli çöp konteyneri yerleştirdi. Belediye Temizlik İşleri ekipleri, giydirmeli yeni konteynerleri, geride bıraktığımız haftada Bahçelievler 7. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi, Ayrancı Bölgesi'nde çeşitli noktalara yerleştirdi.

Vatandaşlarca da beğenilen yeni konteyner yerleştirmesine devam edecek olan ekipler, Avrupa modeli konteyner yerleştirmesini de sürdürüyor. Son olarak Balgat Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nde 25 adet yeni sistem konteyner yerleştirildi. Yeni konteynerler, eskiyen konteynerlerin değiştirilmesinin yanı sıra mevcut konteynerlere ilave olarak da ihtiyaç duyulan yerlere konulacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel
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