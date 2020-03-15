Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs' toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs' toplantısı - Son Dakika

Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs' toplantısı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüse yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantı yapıldı.

Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs' toplantısı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüse yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantı yapıldı. Toplantıda, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye yapılan uçuşların, gece yarısından itibaren durdurulması kararlaştırıldı. Ayrıca, 17 Mart saat 23.59'a kadar yurda dönüşü sağlanan vatandaşlar, 14 gün gözetim altına alınacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda koronavirüse yönelik tedbirlerle ilgili toplantı yapıldığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yer aldığı toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın da video konferansla katıldığı kaydedildi. Toplantıda alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan ülkemize yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır. Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi günü yerel saatle 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı günü 24.00'e kadar tamamlanacaktır. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır."

Haber:  ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu

Son Dakika Haberleri
03:18 Aden'de BAE'ye bağlı hapisanelerde tutulan Yemenliler açlık grevine başladı
03:12 Arjantin ve Şili'de Kovid-19 nedeniyle eğitime 2 hafta ara
02:38 Çekya'da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi
02:34 Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi
02:16 Ürdün'de ziyarete kapatılan hapishanedeki protestoda iki mahkum öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 03:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs' toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]