Çankaya Köşkü'nde 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapılacak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankaya Köşkü'nde 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapılacak... - Son Dakika

Çankaya Köşkü'nde 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapılacak...

6 saat önce

Çankaya Köşkü'nde 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapılacak salon- Detay.

Çankaya Köşkü'nde 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapılacak salon- Detay

Çankaya Köşkü'nde 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapılacak...

Çankaya Köşkü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:10 Kaynak: DHA

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