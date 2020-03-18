Çankaya Köşkü'nde 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapılacak... - Son Dakika

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Çankaya Köşkü'nde 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapılacak...
6 saat önce
Çankaya Köşkü'nde 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapılacak salon- Detay.
Çankaya Köşkü'nde 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapılacak salon- Detay
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:10 Kaynak: DHA
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