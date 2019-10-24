Son Dakika Haberleri: Çankaya Köşkü önünde feci kaza: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Çankaya Köşkü önünde feci kaza: 3 yaralı

Çankaya Köşkü önünde feci kaza: 3 yaralı

22 dakika önce

Çankaya Köşkü önünde feci kaza: 3 yaralı Çankaya Köşkü önünde yaşanan kazada otomobilin içinden çıkan alkol şişeleri dikkat çektiANKARA - Ankara'da Çankaya Köşkü önünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çankaya Köşkü önünde feci kaza: 3 yaralı

Çankaya Köşkü önünde yaşanan kazada otomobilin içinden çıkan alkol şişeleri dikkat çekti

ANKARA - Ankara'da Çankaya Köşkü önünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Çankaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Rıfat G. idaresindeki 06 DL 7151 plakalı otomobil, Kızılay istikametinde ilerlerken Çankaya Köşkü önünde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Önce yol kenarında bulunan trafik ışığının direğine daha sonra ağaca çarpan otomobilde bulunan Eray E., Halil Coşkun ve sürücü Rıfat G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazadan dolayı caddenin Kızılay istikameti trafiğe kapandı. Otomobilin çekici marifetiyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan otomobilin içerisinde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Çankaya Köşkü önünde feci kaza: 3 yaralı

Çankaya Köşkü, Çankaya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:22 Kaynak: İHA
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