Çankaya Mahalle Meclisi üyelerinden Başkan Kazım Kurt'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankaya Mahalle Meclisi üyelerinden Başkan Kazım Kurt'a ziyaret - Son Dakika

Çankaya Mahalle Meclisi üyelerinden Başkan Kazım Kurt'a ziyaret

6 saat önce

Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Çankaya Mahalle Meclis üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Çankaya Mahalle Meclisi üyelerinden Başkan Kazım Kurt'a ziyaret, System.String[]

Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Çankaya Mahalle Meclis üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ve Çankaya Mahalle Meclis Başkanı Mustafa Dağ ile meclis üyeleri katıldı. Mahalle meclisi üyeleri Başkan Kurt'a mahalleyle ilgili talep ve önerilerini iletti. Çankaya Mahalle Meclisi'ne ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Kurt, önümüzdeki dönem Çankaya Mahallesinde yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Yaşadığı kente, bulunduğu çevreye duyarlı insanları yetiştirecek ortamı sağlamanın demokratik kitle örgütlerinin görevi olduğunu belirten Başkan Kurt, mahallelik bilinci oluşturmak, iletişimi arttırmak için mahalle meclislerinin varlığının çok önemli olduğunu vurguladı.


Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, "Mahalle meclisleri yerel katılımın en önemli uygulama alanlarından birisi, bizler mahalleli ile yerel yönetim ve kamu kuruluşları arasında köprü vazifesi görüyoruz. Artık mahalle meclislerimiz, sosyal kültürel faaliyetlerinin yanında mahalle özelindeki sorun ve taleplerini hem yerel yönetim organlarına hem de kamu kurum kuruluşlarına sözel olarak ve resmi yazışma yolu ile iletebiliyorlar. Biz Odunpazarı Kent Konseyi olarak mahalleli ve kurumlar arasında köprü vazifesi görmeye devam edeceğiz" dedi.


Kumru, Çankaya Mahalle Meclisi olarak Başkan Kurt'a kendilerini kabul etiği ve sorunların çözümündeki samimiyetinden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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