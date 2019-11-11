Çankaya MHP'den vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı

Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı, haftanın belirli günlerinde sabah saatlerinde Beşevler Metro çıkışında tüm vatandaşlara çorba dağıtıyor.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı, her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde sabah saatlerinde Beşevler Metro çıkışında vatandaşlara çorba ikram ediyor. Vatandaşlar çorba dağıtımına büyük ilgi gösteriyor. - ANKARA