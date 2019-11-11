Son Dakika Haberleri: Çankaya MHP'den vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı
Son Dakika Güncel Çankaya MHP'den vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı

Çankaya MHP'den vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı, haftanın belirli günlerinde sabah saatlerinde Beşevler Metro çıkışında tüm vatandaşlara çorba dağıtıyor.

Çankaya MHP'den vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı, haftanın belirli günlerinde sabah saatlerinde Beşevler Metro çıkışında tüm vatandaşlara çorba dağıtıyor.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı, her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde sabah saatlerinde Beşevler Metro çıkışında vatandaşlara çorba ikram ediyor. Vatandaşlar çorba dağıtımına büyük ilgi gösteriyor. - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Çankaya, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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