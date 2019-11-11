Çankaya MHP'den vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı
6 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı, haftanın belirli günlerinde sabah saatlerinde Beşevler Metro çıkışında tüm vatandaşlara çorba dağıtıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı, haftanın belirli günlerinde sabah saatlerinde Beşevler Metro çıkışında tüm vatandaşlara çorba dağıtıyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı, her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde sabah saatlerinde Beşevler Metro çıkışında vatandaşlara çorba ikram ediyor. Vatandaşlar çorba dağıtımına büyük ilgi gösteriyor. - ANKARA
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