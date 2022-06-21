Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü Okullara Seçim Hazırlığı İçin Yazı Gönderdi, Engelli ve Yaşlılar İçin Okulların Altyapısına İlişkin Bilgi İstedi - Son Dakika
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Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü Okullara Seçim Hazırlığı İçin Yazı Gönderdi, Engelli ve Yaşlılar İçin Okulların Altyapısına İlişkin Bilgi İstedi

21.06.2022 10:51
Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü Okullara Seçim Hazırlığı İçin Yazı Gönderdi, Engelli ve Yaşlılar İçin Okulların Altyapısına İlişkin Bilgi İstedi

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara seçim hazırlığı için “Sandık Alanı İşlemleri” konulu yazı gönderdi. Yazıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda engelli ve yaşlı yurttaşları oy kullanabilmesi için okulların altyapısı hakkında bilgi istendi.

TAMER ARDA ERŞİN

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara seçim hazırlığı için "Sandık Alanı İşlemleri" konulu yazı gönderdi. Yazıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda engelli ve yaşlı yurttaşları oy kullanabilmesi için okulların altyapısı hakkında bilgi istendi.

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullara gönderdiği "Sandık Alanı İşlemleri" başlıklı 20 Haziran 2022 tarihli yazıda, okulların seçimde engellilerin oy kullanmasına hazır olup olmadığı hakkında bilgi istendi. Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 16 Haziran 2022 tarihli yazısına dayanak gösterilerek, okullardan bilgi istenildiği aktarıldı. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Adına Şube Müdürü Şenay Serin tarafından gönderilen yazıda, şunlara yer verildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapacağı planlama doğrultusunda engelli ve yaşlı seçmenlerin oy verme gününde sandık çevresine daha rahat erişimlerini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere, sandık bölgelerinde bulunan binalarda zemin kat sandık sayısı ve bina asansör mevcudiyet bilgilerine ihtiyaç duymaktadır.

Müdürlüğümüz sınırlarında seçimlerde kullanılan ekteki listede isimleri belirtilen sandık alanı belirlenecek okullarda asansör olup olmadığı, var ise çalışır durumda olup olmadığının, ayrıca okul giriş katlarında derslik olup olmadığı ve engellilerin okullara giriş çıkışlarında merdivenlerin müsaitlik durumu hakkındaki bilgilerin ekteki tabloya eksiksiz girilerek, 24 Haziran 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüz özel büro şubesine gönderilmesi önemle rica ederim."

Yazıda, 24 Haziran Cuma gününe denk gelmesine karşın 'Çarşamba' olarak yanlış verildi, ancak evrak doğrulama sisteminde yazının 20 Haziran'da gönderildiği görüldü.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü Okullara Seçim Hazırlığı İçin Yazı Gönderdi, Engelli ve Yaşlılar İçin Okulların Altyapısına İlişkin Bilgi İstedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü Okullara Seçim Hazırlığı İçin Yazı Gönderdi, Engelli ve Yaşlılar İçin Okulların Altyapısına İlişkin Bilgi İstedi - Son Dakika
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