Çankaya'nın 2021 yılı bütçesi kabul edildi - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük ilçesi Çankaya'nın 2021 Mali yılı bütçesi 950 milyon TL olarak belirlenerek kabul edildi.

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde yapılan Meclis toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda Çankaya Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 950 milyon TL olarak belirlendi.

Bütçe görüşmelerinin sonunda Meclis üyelerine teşekkür eden ve bütçenin tüm Çankaya halkına hayırlı olması dileğinde bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi görülen pandemi sürecinde yatırımlara hız kazandırdıklarının altını çizdi.

Pandemi dolayısıyla gelirlerin düştüğünü hatırlatan ama buna rağmen yatırımları aksatmadıklarını belirten Taşdelen, "Biz göreve geldiğimizden bu yana şunu söylüyorduk, belediyelerde israf olmazsa, belediye liyakatle yönetilirse belediyenin kaynakları hizmetleri yürütmek için yeterlidir. Kriz var giderler arttı diye dövünecek halimiz yok. Bütçeye baktığımızda iki konu ön plana çıkıyor. Birincisi tasarruf öne çıkıyor, ikincisi de bütçede faiz yok. Biz hizmetlerden tasarruf etmiyoruz. Bu bütçenin yüzde 70'e yakını yatırım bütçesidir. ve biz görevde bulunduğumuz 6,5 yıllık süreçte bir kuruş borç almadık, kredi kullanmadık" diye konuştu.

Çok ciddi yatırım yapacağımız bir yıl olacak

Pandemi koşullarına rağmen yatırımlara devam edeceklerini ifade eden Taşdelen, "Bu yatırımları kendi işçilerimizle yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bahar aylarında çok ciddi temeller atacağız. Çiğdem Mahallesinde Mustafa Kemal Atatürk kapalı yüzme havuzu ve spor merkezini hizmete açacağız. 4 yeni parkımızı hizmete açtık, toplamda 17 bin 300 metrekare yeşil alan daha ilçemize kazandırıldı. Yeni parklarla birlikte bizim dönemimizde 637 bin metrekare yeşil alanı Çankaya'ya kazandırdık. Yine Turan Güneş Bulvarı üzerinde içerisinde kütüphane, diş sağlığı merkezi, Çankaya Evinin olacağı belediye ek hizmet binamızın temelini attık. Öveçler Çankaya Evinin temelini attık, Karapınar Spor Parkımızın temelini atacağız. Bunlarla birlikte 5 pazar yerimizin tadilatı ile 4 parkımızın yapımı devam ediyor" dedi.

Sosyal belediyeciliğin yıldızı olmaya devam edeceğiz

Bu yatırımları yaparken mali disiplinden ve tasarruftan ödün vermeden hareket edeceklerini dile getiren Taşdelen, "Biz Çankaya Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin yıldızı olmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir toplu iş sözleşmesine imza attık, tasarrufu işçilerimizin hakkında göstermedik. Sosyal belediyeciliği kendi işçimizin hakkını vererek de gösterdik. Bizler mali disiplinden ödün vermeden bu belediyeyi yönetmeye devam edeceğiz, her kuruşu namusumuz gibi görerek harcayacağımıza söz veriyoruz. Bizim tek bir felsefemiz var o da çok çalışmak. Çok çalışacağız, halkımızın her zaman yanında olacağız" diye konuştu. - ANKARA