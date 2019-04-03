Son Dakika Haberleri: Çankaya'nın Acı Kaybı

Çankaya'nın Acı Kaybı

2 saat önce

Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sağlık Denetim Bürosunda sağlık memuru olarak görev yapan Hasan Kenan Gürbüz geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda etti.

Çankaya'nın Acı Kaybı, System.String[]
Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sağlık Denetim Bürosunda sağlık memuru olarak görev yapan Hasan Kenan Gürbüz geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda etti. Gürbüz'ü Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çalışma arkadaşları ve ailesi son yolculuğuna uğurladı.

Çankaya Belediyesinde 35 yıldır görev yapan Hasan Kenan Gürbüz için belediyenin avlusunda tören düzenlendi. Çankaya Belediyesini yasa boğan haber üzerine sevenleri Gürbüz'ü son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi.

Sevenlerinin yanı sıra törene katılan ve aileye başsağlığı dileyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Kenan Bey'in ölümü hepimizi derinden sarsan bir ölüm. Yunus Emre'nin de dediği gibi 'Ölür ise ten ölür canlar ölesi değil'. Kenan Bey'i de her zaman yaşatacağız. Belediyemize uzun yıllar vermiş olduğu emeklerini unutmayacağız. Her zaman bizler tarafından en güzel şekilde anılacak" diye konuştu.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Gürbüz'ün cenazesi yakınlarının ve mesai arkadaşlarının katıldığı törenin ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:09 Kaynak: İHA

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