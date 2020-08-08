Çankaya'nın COVID -19 eylem planı hazır - Son Dakika

Çankaya'nın COVID -19 eylem planı hazır

Çankaya Belediyesi yerel yönetimler düzeyinde kültür ve sanat merkezleriyle, kurs ve eğitim merkezleri için kapsamlı covıd-19 eylem planını hazırladı.

Çankaya'nın COVID -19 eylem planı hazır, System.String[]

Çankaya Belediyesi yerel yönetimler düzeyinde kültür ve sanat merkezleriyle, kurs ve eğitim merkezleri için kapsamlı covıd-19 eylem planını hazırladı.

Uzun bir aradan sonra Eylül ayında kademeli olarak yeniden hizmet vermeye başlayacak, kültür merkezleri, Çankaya Evleri, sanat galerisi ve kurslar için hazırlanan 34 maddelik plana göre tüm merkezlerdeki yüzey temizliği ve dezenfeksiyon çalışması için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunan yüzey dezenfektanları kullanılacak.

Tüm merkezlerde kapalı alanda 8 metrekareye, açık alanlar ve galerilerde ise 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel, ziyaretçi ve izleyici planlaması yapılacak.

Çankaya Belediyesi kültür ve sanat merkezleri ile kurs ve eğitim merkezleri için kapsamlı COVID-19 Eylem Planını hazırladı.

Mart ayından bu yana Başkentli sanatsever ve kursiyerlerinden uzak kalan Çankaya Belediyesi merkezleri, Eylül ayından itibaren kademeli olarak yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Oran Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cem Evi ile 27 Çankaya Evi, sanat galerisi ve kurslar için hazırlanan 34 maddelik plana göre tüm merkezlerdeki yüzey temizliği ve dezenfeksiyon çalışması için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunan yüzey dezenfektanları kullanılacak. Tüm merkezlerde kapalı alanda 8 metrekareye, açık alanlar ve galerilerde ise 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel, ziyaretçi ve izleyici planlaması yapılacak.

Merkezler içinde alınacak genel önlemler

Kapasite ve personel sayıları salgın riskine göre yeniden düzenlenen tüm merkez, kurs ve Çankaya Evlerinde hazırlanan "Eylem Planı"na göre alınan genel önlemler şöyle sıralandı:

"- Merkezlerdeki tüm giriş ve çıkışlar tek bir kapıdan gerçekleştirilecek. Acil durum kullanımları haricinde diğer giriş ve çıkışlar kullanılmayacak.

Personelin ve etkinlik sahiplerinin çalışma tarih ve saatleri; etkinliklerin başlangıç/bitiş zamanları kayıt altına alınacak. Fiziksel durumları ve geçmiş yıllar etkinlik yoğunlukları dikkate alınarak tüm merkezlerinin giriş noktalarına termal kamera/ateş ölçer düzenekleri kurulacak. Ateş ölçümü neticesinde, çalışan personel ya da ziyaretçiler arasında yüksek ateş (38 ve üstü) tespit edilenler merkezden içeriye alınmayacak ve Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere ilgili sağlık kurumuna yönlendirilecek. Öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı belirtileri olan çalışan ya da ziyaretçiler, merkez içinde belirlenmiş izolasyon alanına yönlendirilecek olup T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (184) ile irtibata geçmesi sağlanacak. Bu durumda, çalışan ya da ziyaretçi merkezden ayrılana kadar belirlenmiş izolasyon alanında bekletilecek. Kişisel koruyucu ekipmanlar olsa da kapalı ortamda birlikte kalmayacak. Çalışan ya da ziyaretçinin merkezden ayrılmasının ardından izolasyon alanı havalandırılacak ve dezenfekte edilecek.

Bina, etkinlik salonları, galeri, ofis, tuvalet, asansör, kulis, mutfak girişleri ve gişelerde el antiseptiği stantları bulundurulacak.

Dijital biletler geliyor

Kültür merkezlerinde düzenlenecek biletli etkinlikler için özel düzenlemeler söz konusu olacak. Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları mümkün olduğunca dijital ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenecek. Dijital biletlerin etkinlik salon girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya kare kodlu olmasına önem verilecek.

Merkezlerde de, pandemi koşulları devam ettiği sürece toplu dersler, kurslar veya atölyelerin düzenlendiği odalarda oturum alanı iki kişi arası 1 metre mesafe bırakılacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

Soğutma ve ısıtma sistemleri kullanılmayacak

Kültür merkezlerinin fuayeleri, etkinlik salonları ve kulislerde bulunan soğutma ve ısıtma sistemleri kullanılmayacak. Ofis ve kulislerin pencereleri açılarak sık sık havalandırılacak ve yeterli hava dolaşımı sağlanacak. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan merkezlerin havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek; havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri yapılacak.

Kültür merkezleri fuayelerinde etkinlik öncesi kalabalık oluşmasını engellemek için giriş kapısına belirlenen kapasitenin aşılmaması doğrultusunda içeriye girilmesini engelleyecek bir uyarıcı/engelleyici (şerit bariyer vb.) koyulacak. Etkinlikten sorumlu personel bu kuralların uygulanmasını denetleyecek.

Temizliğe önem

Kültür merkezlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (koltuk kolçakları, kapı kolları, telefonlar, masa yüzeyleri vb.) temizliğine dikkat edilecek. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılacak. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacak. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunan yüzey dezenfektanları kullanılacak.

Her kültür merkezinde kapalı alanda 8 metrekareye, açık alanlar ve galerilerde ise 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel, ziyaretçi ve izleyici planlaması yeniden yapıldı.

-Kültür merkezlerinde giriş ve çıkış için kullanılan kapılar şeritle ayrılacak. Zemine tek yönlü gidiş - geliş işaretleri konulacak. Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek.

Etkinlik salonları, galeriler ve fuayelerin her gün düzenli olarak temizliği yapılacak. Fuaye alanlarındaki oturma ve dinlenme gruplarında sosyal mesafeyi korumak için boş bırakılması gereken koltuklar işaretlenecek.

Yapısı gereği aynı anda birden fazla etkinlik düzenlenmesine imkan veren kültür merkezlerinde kalabalığı önlemek için program başlangıç, ara ve bitişleri birbirinden farklı zamanlarda olacak şekilde planlanacak.

Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu konulacak, hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmayacak.

Sanatçıyla temasa izin yok, selfi yok

Seyirci koltuklarında oturma düzenlemeleri yapılacak. Kişiler arası her yönden bir koltuk boş bırakılarak salon kapasitesinin yüzde 60'ını aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanacak.

Kulislere ziyaretçi ya da hediye kabul edilmeyecek.

İzleyicilerin, yoğunluk ve bulaş ortamı oluşturması ihtimali nedeniyle, sanatçıyla fotoğraf çekmelerine izin verilmeyecek. Bu durum bilet satışı esnasında yazılı ya da sözlü olarak ilan edilecek.

Kültürel etkinliklerin yapıldığı salon ve galerilere izleyici ve ziyaretçilerin maske takarak girmeleri ve içeride de takmayı sürdürmeleri sağlanacak. Merkezlerin girişinde ziyaretçilerin maske takıyor olması kontrol edilecek; maskesiz girişlere hiçbir şekilde izin verilmeyecek ve gerekli hallerde maskesiz olan ziyaretçilere maske temini yapılacak. İki yaş üstü çocukların da maske takmaları sağlanacak.

Kültür merkezlerinde yapılacak açılış ya da resepsiyonlarda ziyaretçilerin yiyeceklere dokunmasını engellemek amacıyla açıkta/paketsiz yiyecek-içecek satışı ya da ikramı yapılmayacak. Sadece su ve meşrubat satışı veya ikramı yapılacak". - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 10:38

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya'nın COVID -19 eylem planı hazır - Son Dakika
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