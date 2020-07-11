Çankaya'nın eski başkanlarından Doğan Taşdelen, yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

Çankaya'nın eski başkanlarından Doğan Taşdelen, yaşamını yitirdi (2)
ACI HABERİ ALAN, HASTANEYE KOŞTUMuğla'da, tatilini geçirdiği Bodrum'da yaşamını yitiren, Ankara'nın Çankaya ilçesinin eski belediye başkanlarından Doğan Taşdelen'in (76) ölüm haberi, siyaset camiasında üzüntüye neden oldu.
ACI HABERİ ALAN, HASTANEYE KOŞTU
Muğla'da, tatilini geçirdiği Bodrum'da yaşamını yitiren, Ankara'nın Çankaya ilçesinin eski belediye başkanlarından Doğan Taşdelen'in (76) ölüm haberi, siyaset camiasında üzüntüye neden oldu. Acı haberi alan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski belediye başkanı ve eski milletvekili Celal Doğan, eski milletvekili ve iş insanı Aydın Ayaydın ile müzisyen Zülfü Livaneli dahil birçok kişi, Bodrum'daki hastaneye gelerek, Taşdelen ailesine başsağlığı diledi. Selçuk
AKBAŞ/BODRUM (Muğla),
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:21 Kaynak: DHA
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