Son Dakika Haberleri: Çankaya'nın Her Köşesi Temizleniyor

Çankaya'nın Her Köşesi Temizleniyor

1 saat önce

Çankaya Belediyesi, günlük temizlik ve çöp toplamanın yanı sıra yayaların yoğun olduğu bölgelerde ve semtlerde toplu temizlik çalışmalarını da sürdürüyor.

Çankaya'nın Her Köşesi Temizleniyor, System.String[]
Çankaya Belediyesi, günlük temizlik ve çöp toplamanın yanı sıra yayaların yoğun olduğu bölgelerde ve semtlerde toplu temizlik çalışmalarını da sürdürüyor.

Çankaya genelindeki çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarına düzenli olarak devam eden Çankaya Belediyesi temizlik ekipleri, toplu temizlik çalışmalarıyla da vatandaşların sağlığı için çalışıyor. Toplu temizlik çalışmalarında yaya yoğun bölgeler öncelik alınarak, mahalleler temizleniyor. Belediye, vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar yerleri ve ibadethanelerde de önceden belirlenen program dahilinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen mahallelerde çok sayıda belediye işçisinin beraber gerçekleştirdiği toplu temizlikle sokaklar büyük bir titizlikle temizleniyor. Bahçelievler'den Cebeci'ye, Ayrancı'dan Mürsel Uluç'a, Seyranbağları'ndan Kızılay'a tüm Çankaya'da çalışmalarını sürdüren ekiplere temizlik araçları da eşlik ediyor. Vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla pazar yerlerinde yürütülen temizlik ve dezenfekte çalışmaları da bölgenin ve pazarın durumuna göre gece gündüz sürüyor. Ekipler, vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri tüm merkezleri de önceden belirlenen bir program dahilinde hijyenik hale getiriyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel
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