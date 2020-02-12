Çankaya'nın konservatuvar gibi hizmet veren atölyesi - Son Dakika

Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi'nde eğitimler tüm hızıyla sürüyor. Başta gençler ve çocuklar olmak üzere her yaştan vatandaş, klasik gitar, keman, flüt, piyano, bağlama, şan/solfej, bateri, perküsyon gibi birçok enstrümanı çalmayı Müzik Atölyesi'nde öğreniyor.



1000 Çocuk Korosu başta olmak üzere birçok sanatsal eğitime de ev sahipliği yapan Atölye, çocuklar için 8 yaştan itibaren, gençler için ise 17 yaş ve üzerine eğitimler veriyor. Atölye'de, performans sahnesi, bireysel ve grup çalışmaları için derslikler, orkestra çalışmaları için özel ayrılmış bir salon ve koroların rahatlıkla çalışabildiği bir ortam ile bateri, perküsyon çalışmaları için de ritim salonu bulunuyor.



"Cumhuriyet'in temeli kültürdür"



Müzik Atölyesi ile Çankaya'nın önemli bir eksikliğinin giderildiğini ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Müzik Atölyesi'nin bir konservatuvar gibi hizmet verdiğini söyledi. Taşdelen, " Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir'. Sanat her zaman özgür düşünceyi beraberinde getirir, demokrasiyi ve Cumhuriyeti besler. Cumhuriyetimizin temeli kültürdür şiarıyla bu alanda yatırımlarımıza ağırlık verdik. Müzik Atölyesi'ni hizmete açarken de hedefimiz bir konservatuvar gibi çalışmasıydı. Şimdi burada eğitmenlerimiz çeşitli branşlarda eğitim veriyor. Buradan çok değerli sanatçıların yetişmesini umut ediyoruz" diye konuştu.



Küçük bir konservatuvar niteliği taşıyan Müzik Atölyesi'nde hem hafta içi hem de hafta sonu eğitimler devam ediyor. - ANKARA