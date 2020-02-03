Çankaya'nın kütüphaneleri yeni döneme hazır - Son Dakika

Çankaya Belediyesinin 100. Yıl Çankaya Evinde İrem Kütük Kütüphanesi, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde hizmet veren kütüphaneleri öğrencilere sessiz bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma imkanı sunuyor.



Çankaya Belediyesi gençlere eğitimleri için hizmet sunmayı sürdürüyor. Öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer alan Çankaya Belediyesi kütüphaneleri, 100. Yıl Çankaya Evinde, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde hizmet veriyor. Kütüphaneler, gece saat 24.00'e kadar açık tutuluyor.İlk olarak üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu 100. Yıl Bölgesinde hizmete başlayan Çankaya Belediyesi, elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden ODTÜ öğrencisi İrem Kütük'ün adını verdiği 100. Yıl Çankaya Evi içerisinde bulunan 100 kişi kapasiteli kütüphanenin kapılarını her gün 24.00'e kadar öğrencilere açık tutuyor.



Yıldızevler Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde 50 kişi kapasiteli kütüphane ise ağırlıklı olarak öğrenciler tarafından kullanılsa da gündüz saatlerinde bölge halkının gazete, kitap okumak için tercih ettiği alanlara dönüşüyor. Büyük usta Nazım Hikmet'in adının yaşatıldığı merkezde açılan kütüphanenin kapasitesi ise 50 kişilik. 7 katlı bina içerisinde yer alan kütüphane bölge halkına gece 24.00'e kadar hizmet veriyor.



Bin kişilik kütüphane yeni dönemde



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ikinci dönem projeleri arasında yer alan 19 Mayıs Gençlik Merkezinin gençlik merkezinin içinde de Belediye'nin en büyük kütüphanesi yer alacak. Başkan Alper Taşdelen'in önemle üzerinde durduğu projelerden biri olan Gençlik Merkezinin kütüphanesinin 24 saat açık hizmet vermesi planlanıyor. Gençlerin en çok ihtiyacını hissettiği ders çalışma ve okuma ortamı sorununa 1000 kişilik kütüphane ile çözüm getireceklerini kaydeden Taşdelen, gençlik merkezinin her yaştan gencin kariyer, kültür, sanat, spor gibi çeşitli alanlarda ihtiyaçlarına karşılık vereceğini söyledi. - ANKARA