Çankaya'nın pandemi başarısı - Son Dakika

Çankaya'nın pandemi başarısı

04.05.2021 12:25
Çankaya'nın pandemi başarısı, System.String[]

Çankaya Belediyesi, geçen yıl 11 Mart'ta başlayan pandemi döneminde sergilediği sosyal belediyecilik uygulamaları ile yeni rekorlara imza attı.

Çankaya Belediyesi, geçen yıl 11 Mart'ta başlayan pandemi döneminde sergilediği sosyal belediyecilik uygulamaları ile yeni rekorlara imza attı.

Çankaya Belediyesi, 14 aylık pandemi döneminde yürüttüğü çalışmaların bazılarını şöyle açıkladı:

"- 59 bin 500 haneye gıda kolisi dağıtıldı. (Esnafa, ihtiyaç sahibi vatandaşlara)

7 bin 500 haneye 50 ton kuru soğan dağıtıldı.

5 bin 300 haneye 40 ton meyve dağıtıldı.

2 bin 232 haneye süt yardımı.

Bin 545 haneye Halk Kart verildi.

13 bin 500 haneye 54 bin menekşe dağıtıldı.

5 milyon 200 bin maske dağıtıldı.

17 bin litre dezenfektan dağıtıldı.

1000 litre kolonya dağıtıldı.

198 bin 500 hijyen seti verildi.

Çocuklara 1600 bot ve mont yardımı.

Destek Merkezimizle 40 bin kişiye alışveriş hizmeti sağlandı.

8 bin 992 noktada dezenfeksiyon yapıldı.

14 bin 672 taksi ve kamu aracında dezenfeksiyon.

23 Nisan'da çocuklara 103 bin Çankaya Çocuk Kitapları seti, Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri.

19 Mayıs'ta gençlere 19 bin Nutuk dağıtıldı.

29 Ekim'de Cumhuriyet ve Atatürk Resim Yarışması

Online üniversite deneme sınavları ve tercih desteği

15 bin kırtasiye seti yardımı.

310 kadına iş ve gelir desteği (file, keçe çanta, bez maske, maske çantası, bez çanta üretimi)

Müzik ve tiyatro sanatçılarına destek

Belediye mülklerindeki kiracılardan kira alınmadı."

Sosyal belediyeciliğe devam

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal belediyeciliğe ara vermeden devam ettiklerini bildirerek, "Bu Ramazan'da 25 bin adet gıda kolisini yurttaşlarımıza ve esnafımıza ulaştırıyoruz. 1196 haneye Halk Kart ile 600 TL nakit ödeme yapıyoruz. 2 bin adet 5'er kiloluk un paketi dağıtıyoruz. Haziran başı 3 bin haneye ayda 4 litre süt dağıtımına başlayacağız. Okullar açıkken 35 bin hijyen setini çocuklarımıza ulaştırdık. Camilerimize, cem evlerine ve karakollara sıvı el sabunu dağıtımına başladık. Sağlık ocakları, eczaneler, ibadethaneler ve kamusal alanları dezenfekte ediyoruz. Hayatın her alanında ve darda olanın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz önce insan diyoruz" diye konuştu.

Yeni yatırımlar hız kesmiyor

Taşdelen, kısıtlamalar nedeniyle açılış, temel atma ve proje tanıtımlarını mayıs ayı sonunda yapacaklarını belirterek, "Yeni projelerle Çankaya'mız daha da güzelleşecek" dedi. - ANKARA

Çankaya'nın pandemi başarısı
Çankaya'nın pandemi başarısı

Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya Belediyesi, Çankaya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya'nın pandemi başarısı - Son Dakika


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