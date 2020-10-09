Çankaya'nın pazaryerlerine bakım yapılıyor - Son Dakika

Çankaya'ya geçtiğimiz dönem kent meydanı niteliğinde 7 pazaryeri kazandıran Çankaya Belediyesi, mevcut 5 pazaryerini tadilattan geçiriyor. Belediye Ümitköy, Emek, Sokullu, Ayrancı ve Naci Çakır pazaryerlerinde aydınlatma, su giderlerinin bakımını ve boyama yapıyor.

Çankaya'da pazaryerlerini haftanın yedi günü kullanılabilecek kent meydanına dönüştüren Çankaya Belediyesi, mevcut 5 pazaryerinde aydınlatma, su giderlerinin bakımı ve boyama yapıyor. İlçede yeniden inşa ettiği 6 pazaryerini halkın kullanımına sunan Belediye, yeni yatırım programı kapsamında Keklikpınarı pazaryerinin de üstünü kapatacak. Huzur, Esat, 100. Yıl, Mürsel Uluç, Cebeci, Aşıkpaşa pazaryerlerini yeniden inşa eden Çankaya Belediyesi Yaşamkent'e de yeni bir pazaryeri kazandırdı.

Pazaryerlerinde, sebze ve meyve satışının yapıldığı günler dışında konser, sinema gösterimi ve önemli maçların gösterimi etkinlikleri gibi bölge halkını sosyal etkinliklerle buluşturan Çankaya Belediyesi, basketbol potası, spor aletleri ve yürüyüş alanlarının bulunduğu pazaryerlerinin yanı sıra çocuk oyun alanlarının da bulunduğu pazaryerlerinde vatandaşlara spor yapabilme imkanı da sunuyor.

Yeni tip koronavirüs pandemisine rağmen çalışmalarına devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Hep birlikte alacağımız tedbirlerle dünyayı etkisi altına alan salgından bir an evvel kurtularak yine bir araya geleceğimiz günlere kavuşmayı diliyorum. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok etkinliği salgın süreci sonuna kadar zorunlu olarak ertelemiş bulunuyoruz. Kent meydanı şeklinde düzenlediğimiz pazaryerlerimizde konser, sinema, maç gösterimi gibi heyecanları tekrar hep birlikte yaşayacağımızı umut ediyorum. Halkımıza bu salgın sürecinde azami ölçüde tedbir almalarını önemle tavsiye ediyorum. Her birimizin bireysel olarak alacağı önlemler genel olarak salgını atlatacağımız sürece büyük bir katkı olacaktır. Biz yine ilçemize yepyeni eserler kazandıracağız ve sağlıklı günlerde bir arada olacağız" diye konuştu. - ANKARA