Çankaya'nın üreten kadınları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankaya'nın üreten kadınları - Son Dakika

Çankaya'nın üreten kadınları

6 saat önce

Ankara Çankaya Belediyesinin 21. Yüzyılın Halkevleri olarak vatandaşların hizmetine sunduğu Çankaya Evlerinden mezun olup sertifika alan kadınlar hem üretime katkı sunuyor hem de kendi işinin sahibi oluyor.

Çankaya'nın üreten kadınları, System.String[]

Ankara Çankaya Belediyesinin 21. Yüzyılın Halkevleri olarak vatandaşların hizmetine sunduğu Çankaya Evlerinden mezun olup sertifika alan kadınlar hem üretime katkı sunuyor hem de kendi işinin sahibi oluyor.


Çankaya Belediyesinin ilçenin farklı noktalarında vatandaşların hobi olarak katıldıkları kurslardan mezun olan kadınlar evde oturmak yerine üretime katkı sunmalarının yanı sıra gelir elde etme imkanı da buluyor. İlçede yer alan 27 Çankaya Evinde çeşitli kurslara katılan kadınlar aldıkları eğitimi para kazanabilecekleri bir uğraşa dönüştürüyorlar.


"Hastalığımı hayalim sayesinde yendim"


Çankaya Belediyesinin Çankaya Evlerinde başladığı dekoratif ahşap boyama kursuyla kendi işyerini açma hayalinin ilk adımını atan Aslı Çalışkan, Sokullu ve Emek Çankaya Evinde dekoratif ahşap boyamadan ev aksesuarlarına, eşyaları dönüşüm ve yenileme çalışmalarından el sanatlarına kadar birçok kursa katıldı. Bundan 18 yıl önce yakalandığı damar yumağı hastalığı karşısında pes etmeyip hayalinin peşinden giden ve azmiyle hastalığı alt eden Çalışkan hayalini kurduğu dekoratif ahşap boyama atölyesini geçtiğimiz şubat ayında açtı. Kendi atölyesini açmanın gururunu yaşayan ve ahşap boyamaya ilgi duyan insanlara eğitim vermek isteyen Çalışkan, kadınlara önem verdiği ve bu kursların açılmasına vesile olduğu için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e tüm kadınlar adına teşekkür etti.


Fotoğraftan eşsiz hatıra


Çankaya Evlerinden eğitim alarak hobisini sanata dönüştüren kadınlardan biri de Dilek Canberi. Beysukent Çankaya Evinde bir yıl önce katıldığı Dijital Fotoğrafçılık kursuyla ilgi duyduğu fotoğrafçılık alanında farklı deneyimler peşinde koşan Canberi, fotoğraf olarak çektiği irislerden tablolar, takılar ve anahtarlık yapıyor. Gözün ön kısmında saydam katmanın arkasında bulunan ve göze rengini veren damarlı bölgenin adı olan ve her insanda farklı bir özelliğe sahip iris çekimi yapan Canberi, insanlara eşsiz bir hatıra veriyor. Türkiye'de ve dünyada halen yeni olan iris fotoğrafçılığı ile stant kuran ve sergi açan Canberi, mimarlığının yanı sıra hobisinden de para kazanıyor. - ANKARA

Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fındık, hayata tutundu
(Özel) Mahalleyi tavus kuşları sardı Aracının başkası tarafından satışa çıkarıldığını görünce soluğu savcılıkta aldı Koronavirüsten korunmak için ineğin dışkısıyla duş aldılar

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 17:30:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankaya'nın üreten kadınları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]