- Çankaya'nın yeni hizmet binası hızla tamamlanıyor - Son Dakika

- Çankaya'nın yeni hizmet binası hızla tamamlanıyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen:

"Hiçbir bahanenin altına sığınmadan yatırımlarımızı sürdürerek Çankayalıların mutluluğu için çalışıyoruz"

ANKARA - Türkiye'nin en büyük ilçesine yakışır hizmetlere ve yatırımlara imza atan Çankaya Belediyesi, Yıldız bölgesinde büyük bir ihtiyacı karşılayacak hizmet binasının inşaatını sürdürüyor.

Halkın doğrudan yararlanacağı hizmetleri, projeleri bir bir hayata geçiren Çankaya Belediyesi, temelini Eylül ayında attığı Yıldız Hizmet Binası'nda çalışmalarını sürdürüyor. Çankaya'nın kalbi Kızılay'da bulunan Belediye Hizmet Binasının yanı sıra Çayyolu Hizmet Binasına ek şimdi de Yıldız ve çevresinde yaşayan vatandaşların yararlanabileceği Çankaya Belediyesi Hizmet Binasını hizmete sunmak için gün sayıyor.

Kütüphane ve Çankaya evi de var

İçerisinde 260 metrekarelik kütüphane, 700 metrekarelik hobi ve kişisel gelişim kurslarının verileceği dersliklerin olacağı Çankaya Evi, 260 metrekarelik ağız ve diş sağlığı polikliniği ile binanın çehresini değiştirecek yeşil alanın yer alacağı Yıldız Hizmet Binası çok büyük bir ihtiyacı gidermekle kalmayıp bölgeye yeni bir soluk kazandıracak. Çalışmaların yoğun olarak sürdüğü Yıldız Hizmet Binasında kaba inşaatın yanı sıra katlar birer birer tamamlandı.

"Çankayalıların mutluluğu için çalışıyoruz"

Pandemi sürecinde dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatın durma noktasına geldiğine dikkat çeken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Pandemi sürecinde birçok yerde olduğu gibi bizim de gelirlerimiz düştü. Ama buna rağmen halkın yararına olacak yatırımları halka kazandırmaya devam ettik. Hiçbir bahanenin altına sığınmadan yatırımlarımızı sürdürerek Çankayalıların mutluluğu için çalışıyoruz. Pandemi sürecinde temelini attığımız hizmet binamızı inşallah gelecek yıl bahar ayına yetiştireceğiz" diye konuştu.