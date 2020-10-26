Çankaya'nın yeni spor merkezi

Çankaya Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi'ni 29 Ekim'de spor severlerin hizmetine açıyor.

Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılını 24 Ekim'de yaptığı kutlamaya başlayan Çankaya Belediyesi, kutlamalarını 29 Ekim'de açılışını yapacağı Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi ile taçlandıracak. Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılını çeşitli kutlamalar ile karşılayacak olan Çankaya Belediyesi'nin yeni spor merkezinin açılışı sonrasında ilçeye bağlı bölgelerde çeşitli organizasyonlarla tüm gün Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak. - ANKARA