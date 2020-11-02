Çankaya'nın yeni yolları - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, imar planına uygun ve alan düzenlemesi yapılmaya müsait yerlerde yeni yollar açıyor.

Türkiye'nin en büyük ilçesi Çankaya'da imara açılan bölgelerde yeni yolları vatandaşların kullanımına hazır hale getiren Çankaya Belediyesi, yeni yol açmanın yanı sıra makinalı ve malzemeli bakım ile moloz, hafriyat alımı ve boş alan temizliği çalışmalarını da koordineli bir biçimde sürdürüyor.

Pandemi sürecinde olunmasına rağmen yatırımlardan ve hizmetlerden geri kalmayan Çankaya Belediyesi 11 bin 800 metrelik yeni yolu ilçe sakinlerinin hizmetine sundu. Malzemeli ve makinalı bakım ile boş alan temizliği çalışmalarını da sürdüren Çankaya Belediyesi 52 bin metre malzemeli bakım, 70 bin metre makinalı bakım, 1 milyon metrekarelik de boş alan temizliği gerçekleştirdi. - ANKARA