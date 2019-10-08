Çankaya okullarını ilaçlıyor

Çankaya Belediye ekipleri ilaçlama çalışmalarına okullarda ve diğer kamu kurumlarında da devam ediyor. Okul yönetimlerinden gelen talepleri karşılayan ekipler, 2019 yılı içerisinde 171 okul ve kamu kurumunda çalışma gerçekleştirdi.



Çankaya Belediyesi ekipleri ilaçlama çalışmalarına okullarda ve diğer kamu kurumlarında da devam ediyor. Okul yönetimlerinden gelen talepleri değerlendiren ilaçlama ekipleri, 2019 yılı içerisinde 171 okul ve kamu kurumunda çalışma yaptı.



Özellikle bataklık çevreleri



Ağırlıklı olarak yaz dönemi gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarına kış döneminde de devam edecek ekipler, özellikle Çankaya sınırlarında bulunan 24 farklı pazar yerinde larvasit, sinek, uçkun, fare ilaçlaması ve bakteri dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.



Vatandaşların istek ve önerileri de dikkate alınarak yürütülen çalışmalar, ilçe merkezinden Çankaya'nın köylerine kadar her bölgede uygulanıyor. İlaçlama çalışmaları bataklıklar etrafında da gerçekleştiriliyor. - ANKARA