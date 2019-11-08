Çankaya otizmin farkında

Otizmin eksiklik değil farklılık olduğu anlayışıyla hareket eden Çankaya Belediyesi, gündüz bakımevlerinde otizmli çocukların yaşıtlarıyla bir arada olması için kaynaştırma programı uyguluyor.



Çankaya Belediyesi, gündüz bakımevlerinde otizmli çocukları yaşıtlarıyla bir araya getirme amacıyla kaynaştırma programı uyguluyor. Gündüz bakımevinde bulunan diğer çocuklar, farklı gelişim gösteren bireylere ve yaşıtlarına nasıl davranmaları gerektiği konusundaki bilinci oyun yoluyla öğreniyor. Belediyenin 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitim verilen 12 gündüz bakımevinde 4-6 yaş arası grupların her birinde bir kaynaştırma öğrencisi bulunuyor. Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinde görev yapan eğitimciler ve psikologlar, yaşıtlarıyla bir arada oyun yoluyla iletişim kuran ve öğrenme kapasitesini artıran çocukların yıl sonunda önemli bir gelişim kaydettiğini belirtiyor.



Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı (CSD-V) kapsamında İlgi Otizm Derneği ile Recognize (Beni Tanı) Avrupa Birliği Projesi'ni de yürüten Çankaya Belediyesi, otizm spektrum bozukluğu olan çocukları okul öncesi eğitimde öğretmenlerin ve ailelerin erken teşhisini, ailelerin bilgilendirilmesini ve yönlendirmesini sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Belediye, proje kapsamında ve gündüz bakımevlerinin rutin işleyişinde personelin özel gruplarla çalışma konusunda kapasitesini geliştirme amaçlı eğitimleri de sürdürüyor. - ANKARA