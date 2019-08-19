Son Dakika Haberleri: Çankaya parkları yenileniyor
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Çankaya parkları yenileniyor

44 dakika önce

Çankaya Belediyesinin parklarda hızlı onarım için kurduğu "akut" ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Çankaya parkları yenileniyor, System.String[]
Çankaya Belediyesinin parklarda hızlı onarım için kurduğu "akut" ekip çalışmalarını sürdürüyor. 20 kişiden oluşan ekipler, yabani otların temizlenmesinden çiçek dikimine, oyun aletlerinin onarımından bankların onarımına kadar çalışma yaparak parkları yeniliyor.

Çankaya Belediyesinin parklarda hızlı onarım için kurduğu "akut" ekip çalışmalarını sürdürüyor. 20 kişiden oluşan ekipler, yabani otların temizlenmesinden çiçek dikimine, oyun aletlerinin onarımından bankların onarımına kadar çalışma yaparak parkları yeniliyor. Düzenli şekilde bakım-onarım ve çiçeklendirme çalışmalarını yapan rutin ekiplerinin yanı sıra kurulan akut ekip sorunlara daha geniş çaplı ve hızla müdahale ederek olumsuzlukları gideriyor.

Farklı birimlerden işçilerin bulunduğu ekip, bitkisel park bakımı, mevsimlik çiçek dikimi, ağaç ve çalı dikimi, yabani ot sökümü, çim biçimi, çim ekimi ve kuruyan bitkilerin değiştirilmesi gibi işleri tek seferde gerçekleştiriyor. Parklarda bulunan oyun aletlerinin ve bankların onarımını yapan ekipler, park çevresinde bozulan çitleri de yeniliyor. - ANKARA
Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:24 Kaynak: İHA
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