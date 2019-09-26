Son Dakika Haberleri: Çankaya polisinden dar alan uygulaması
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çankaya polisinden dar alan uygulaması

35 dakika önce

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde yaptığı uygulamada 22 bin 89 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

Çankaya polisinden dar alan uygulaması, System.String[]

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde yaptığı uygulamada 22 bin 89 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.


Çankaya İlçe Eminiyet Müdürlüğü ilçe genelinde yaptığı "Dar Alan Uygulaması" ile başta umuma açık yerler olmak üzere, park, bahçe, okul çevreleri, kontrol noktaları ve yol uygulama alanlarında 22 bin 89 Genel Bilgi Taraması yaptı. Yapılan taramada 17 aranan şahıs yakalandı, 2 bin 797 araç kontrol edildi, 56 araca cezai işlem uygulandı, 9 araç trafikten men edildi.


3 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı. Yoklama kaçağı olduğu anlaşılan 23 kişi askerlik şubesine teslim edildi. Toplamda ise 24 bin 576 TL para cezası uygulandı. - ANKARA

Emniyet Müdürlüğü, Çankaya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gülben Ergen Çocuklar Gülsün Diye projesi kapsamında Diyarbakır'a iki anaokulu yaptırdı
Kafası ve parmakları büyük olduğu için küçük kızı okula almadılar TSK'nın yeni mayın köpeği: Zerdava Diyarbakır'da 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda ele geçirilenler yakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 12:36:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankaya polisinden dar alan uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]