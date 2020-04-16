Çankaya sokağa çıkma yasağında görevde - Son Dakika

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni korona virüs salgınına karşı hafta sonu uygulanacak iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşların ihtiyaçlarını tedarik etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Alper Taşdelen, sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların ekmek ve eczane ihtiyaçları için görev başında olacaklarını da hatırlattı.



Çankaya Belediyesi, sokağa çıkma yasağı süresince Destek Merkezi'nin 458 90 30 ve Çözüm Merkezi'nin 444 06 01 numaralı telefonlarını arayan vatandaşlara ekmek ve ilaç temini hizmeti verecek. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 17 Nisan gecesi başlayacak ve iki gün sürecek sokağa çıkma yasağında, vatandaşların ekmek ve ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için görev başında olacaklarını açıkladı. Alper Taşdelen, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ihtiyaçlarını erkenden temin etmeleri uyarında da bulundu.



Taşdelen: "Lütfen evinizde kalın"



Çankaya'da hafta sonu kurulan pazarların hafta içi kurulacağını da hatırlatan Taşdelen, "İki gün sürecek sokağa çıkma yasağında biz görev başında ve halkımızın yanında olacağız. Destek Merkezimiz ve Çözüm Merkezimizde telefon başında olacak arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın taleplerini sahadaki ekiplerimize bildirecek ve acil ihtiyaçları karşılanacak. Halkımızdan dileğim kendilerinin ve sevdiklerinin sağlıklarını korumak için yasak dışında da zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları. Hastalığın yayılmasındaki en büyük tehlike sokağa çıkmak ve fiziki mesafeyi korumamak. Bu salgın hastalığı kurallara azami ölçüde uyarak kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Lütfen evinizde kalın ve bir an evvel hep birlikte sağlıklı günlere kavuşalım" diye konuştu.



Vatandaşlar hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince ekmek ve ilaç ihtiyaçları için Destek Merkezi'nin 458 90 30 ve Çözüm Merkezi'nin 444 06 01 numaralı telefonları arayarak talepte bulunabilirler. - ANKARA