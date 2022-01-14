Üye Girişi
Çankaya sokaklarında sokak köpekleri dehşeti - Son Dakika

Çankaya sokaklarında sokak köpekleri dehşeti

14.01.2022 10:22
Çankaya sokaklarında sokak köpekleri dehşeti

Ankara'da iki ilkokulunun yakınlarında barınan sokak köpekleri, mahalle sakinlerine her gün dehşet yaşatıyor.

Ankara'da iki ilkokulunun yakınlarında barınan sokak köpekleri, mahalle sakinlerine her gün dehşet yaşatıyor. Okul önünde köpeklerin saldırdığı bir vatandaş canını zor kurtarırken, aileler çocuklarını sokak köpeklerinin korkusundan tek başına okula gönderemiyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kabil Caddesi üzerinde bulunan iki ilkokulun yakınlarında barınan başıboş sokak köpekleri okula giden ve işe gitmek için caddeye çıkan mahalle sakinlerine rahat vermiyor. Özellikle savunmasız kadın ve çocuklara zor anlar yaşatan sokak köpekleri için defalarca belediyeye şikayette bulunulmasına rağmen Çankaya Belediyesi'nden herhangi bir geri dönüş alınamadığı iddia edildi. Okulların bulunduğu caddede dolmuş bekleyen bir kişiye köpeklerin saldırdığı anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle sakinleri, artık sopasız sokağa çıkamadıklarını dile getirdiler.

"BU SOKAKTA BENDEN SONRA 4-5 KİŞİYE DAHA SALDIRDILAR"

Ekim ayında aynı sokakta köpek saldırısına uğradığını söyleyen Metin Delalioğlu, "Aşağı bölgede bulunan parktan yukarıya doğru çıkarken aniden 4 köpek geldi. Kovalamaya çalıştım fakat kaçmadılar. Ansızın biri sırtıma atlayınca yere düştüm. Yere düştükten sonra biri ısırdı. Etraftan yardıma geldiler. Onlar gelince köpekler kaçtı. Bu sokakta benden sonra 4-5 kişiye daha saldırdılar. Ben de hastaneye gittim saldırıdan sonra, ellerim yaralandı. Kuduz aşısı oldum, sırtımdan ısırmıştı köpek ondan dolayı 4 doz tetanos aşısı oldum. Bu konuda Çankaya Belediyesi'ne şikayette bulundum ama herhangi bir gelişme olmadı. Bu köpeklerin buradan alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

"KADIN ÇOCUK FARK ETMİYOR HERKESE SALDIRIYORLAR"

Köpeklerin her gün saldırıda bulunduğunu belirten Ahmet Koral, "Her gün burada köpek ısırmaları oluyor. Mahalle sakinleri rahatsız. İki tane okul var burada. Artık apartmandan sopalarla çıkıyoruz. Akşamları köpek havlamalarından uyku uyuyamıyoruz. İlgili kurum ve yetkililerden ilgi alaka bekliyoruz. Burada 11 köpek vardı, belediyeden gelerek 2 tanesini götürdüler. Ama şu an burada 9'dan fazla köpek var. Kadın çocuk fark etmiyor herkese saldırıyorlar. Bana da saldırdılar. Ben büyüğüm hadi geçiştiririm ama kadınlara ve çocuklara saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

(Ömer Faruk Karataş - Mehmet Kalay - Nurullah Geylani-İHA)

Çankaya sokaklarında sokak köpekleri dehşeti
Çankaya sokaklarında sokak köpekleri dehşeti
Çankaya sokaklarında sokak köpekleri dehşeti

YORUMLAR
500

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Ankara, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya sokaklarında sokak köpekleri dehşeti - Son Dakika


Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı! Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı!         
10:07
İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı         
09:52
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36

Son Dakika Haberleri
10:15 Elçin Sangu'ya açtığı milyonluk davayı kazanan Başay Okay konuştu: Ben bu parayı hak ettim
10:11 Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı
10:10 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı! İşte o veriler
10:07 Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı!
10:00 Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı
09:51 İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Öcalan dedi? İmralı'dan yeni mektup mu geliyor?
09:29 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi
09:27 "Millet İttifakı tıkandı" dedi, Davutoğlu, iki lidere yeni ittifak tasarımı önerdi!
09:08 GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 10:32:28. #1.12#
SON DAKİKA: Çankaya sokaklarında sokak köpekleri dehşeti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement