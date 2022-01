Çankaya sokaklarında sokak köpekleri dehşeti - Son Dakika

Ankara'da iki ilkokulunun yakınlarında barınan sokak köpekleri, mahalle sakinlerine her gün dehşet yaşatıyor. Okul önünde köpeklerin saldırdığı bir vatandaş canını zor kurtarırken, aileler çocuklarını sokak köpeklerinin korkusundan tek başına okula gönderemiyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kabil Caddesi üzerinde bulunan iki ilkokulun yakınlarında barınan başıboş sokak köpekleri okula giden ve işe gitmek için caddeye çıkan mahalle sakinlerine rahat vermiyor. Özellikle savunmasız kadın ve çocuklara zor anlar yaşatan sokak köpekleri için defalarca belediyeye şikayette bulunulmasına rağmen Çankaya Belediyesi'nden herhangi bir geri dönüş alınamadığı iddia edildi. Okulların bulunduğu caddede dolmuş bekleyen bir kişiye köpeklerin saldırdığı anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle sakinleri, artık sopasız sokağa çıkamadıklarını dile getirdiler.

"BU SOKAKTA BENDEN SONRA 4-5 KİŞİYE DAHA SALDIRDILAR"

Ekim ayında aynı sokakta köpek saldırısına uğradığını söyleyen Metin Delalioğlu, "Aşağı bölgede bulunan parktan yukarıya doğru çıkarken aniden 4 köpek geldi. Kovalamaya çalıştım fakat kaçmadılar. Ansızın biri sırtıma atlayınca yere düştüm. Yere düştükten sonra biri ısırdı. Etraftan yardıma geldiler. Onlar gelince köpekler kaçtı. Bu sokakta benden sonra 4-5 kişiye daha saldırdılar. Ben de hastaneye gittim saldırıdan sonra, ellerim yaralandı. Kuduz aşısı oldum, sırtımdan ısırmıştı köpek ondan dolayı 4 doz tetanos aşısı oldum. Bu konuda Çankaya Belediyesi'ne şikayette bulundum ama herhangi bir gelişme olmadı. Bu köpeklerin buradan alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

"KADIN ÇOCUK FARK ETMİYOR HERKESE SALDIRIYORLAR"

Köpeklerin her gün saldırıda bulunduğunu belirten Ahmet Koral, "Her gün burada köpek ısırmaları oluyor. Mahalle sakinleri rahatsız. İki tane okul var burada. Artık apartmandan sopalarla çıkıyoruz. Akşamları köpek havlamalarından uyku uyuyamıyoruz. İlgili kurum ve yetkililerden ilgi alaka bekliyoruz. Burada 11 köpek vardı, belediyeden gelerek 2 tanesini götürdüler. Ama şu an burada 9'dan fazla köpek var. Kadın çocuk fark etmiyor herkese saldırıyorlar. Bana da saldırdılar. Ben büyüğüm hadi geçiştiririm ama kadınlara ve çocuklara saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

(Ömer Faruk Karataş - Mehmet Kalay - Nurullah Geylani-İHA)