Çankaya Sömestr Tatilinde de Okullarda İş Başında

Eğitime her alanda destek olan Çankaya Belediyesi , Başkan Alper Taşdelen 'in göreve geldiği günden bu yana 218 devlet okulunun tadilatını yaptı.Yenileme ve iyileştirme çalışmalarının yapıldığı okullara ara tatil döneminde de gerekli müdahaleler gerçekleştiriliyor.Eğitime her alanda destek olan Çankaya Belediyesi Başkan Alper Taşdelen'in göreve geldiği günden bu yana 218 devlet okulunun tadilatını yaptı.Yenileme ve iyileştirme çalışmalarının yapıldığı okullara ara tatil döneminde de gerekli müdahaleler gerçekleştiriliyor.Okulların iç ve dış cephe boyaması, çevre düzenlemesi, çatı onarımı ile zemin asfaltlama işlemlerini gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, velilerin hassas olduğu temizlik konusuna da ayrı bir önem verdi. Çocukların daha temiz bir ortamda eğitim almaları için tuvaletlerde kapsamlı bir yenileme çalışması başlatan Çankaya Belediyesi, tuvaletleri baştan aşağı yeniledi.Öğrencilerin can güvenliği için okul önlerinde de gerekli önlemler alan Çankaya Belediyesi yollara hız kesici monte etti. Sürücülerin okul yolunda hız yapmalarını engelleyerek çocukların güvenli bir şekilde okullarına gitmelerini sağladı. Köy statüsünde olup da mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki okulları da yenileyen Belediye, ayrım gözetmeden köy okullarını da eğitim dönemine hazır hale getirdi. - ANKARA