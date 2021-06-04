Çankaya Üniversitesi - Son Dakika

Dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE), Asya Üniversiteleri Sıralaması 2021 sonuçlarını açıkladı. 551 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Üniversitemiz Dünya 80. si, Türkiye'den 43 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada ise Türkiye 3. sü oldu.

Üniversiteler, THE Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda, öğretim (saygınlık, akademik personel ile öğrenci oranı, doktora derecesi verilen/ lisans derecesi verilen, doktora derecesi verilen öğrenci sayısı/ akademisyen sayısı, uluslararası gelir/ akademik personel), araştırma (saygınlık, araştırma geliri/ akademisyen sayısı, yayınlar/akademisyen), atıf sayısı (alan ağırlıklı atıf etkisi), uluslararası görünürlük (yabancı öğrenci oranı, yabancı akademisyen oranı, uluslararası ortak yazarlık) ve endüstriyel kazanç (bilgi aktarımı) olmak üzere 5 alanda değerlendirilmektedir.

Çin Dünya Birincisi

En İyi Asya Üniversitesi Genel Sıralamasında ise ilk üç sırada Çin Halk Cumhuriyeti'nden Tsinghua Üniversitesi birinci, Pekin Üniversitesi ikinci ve Ulusal Singapur Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.