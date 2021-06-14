Çankaya Üniversitesi - Son Dakika

2020-2021 Akademik yılı Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olacak öğrencilerimizin, Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 21. maddesi 1- fıkrası c-bendi uyarınca, fazladan aldıkları dersleri transkriptten silinmemesi şartıyla genel not ortalaması dışına çıkarma işlemleri için en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokulu Müdürlüklerine dilekçe vermesi gerekmektedir.

Genel Not Ortalaması dışına çıkarılan dersin kredisi toplam kurumsal krediden ve AKTS kredisinden düşürülür.

Mezun durumunda olan tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.