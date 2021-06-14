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Çankaya Üniversitesi - Son Dakika

Çankaya Üniversitesi

14.06.2021 15:04
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2020-2021 Akademik yılı Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olacak öğrencilerimizin, Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 21.

2020-2021 Akademik yılı Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olacak öğrencilerimizin, Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 21. maddesi 1- fıkrası c-bendi uyarınca, fazladan aldıkları dersleri transkriptten silinmemesi şartıyla genel not ortalaması dışına çıkarma işlemleri için en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokulu Müdürlüklerine dilekçe vermesi gerekmektedir.

Genel Not Ortalaması dışına çıkarılan dersin kredisi toplam kurumsal krediden ve AKTS kredisinden düşürülür.

Mezun durumunda olan tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

Çankaya Üniversitesi, Haziran, Lisans, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Çankaya Üniversitesi - Son Dakika


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